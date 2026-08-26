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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

آغاز طرح ایمن سازی جاده سی سخت-پادنا با حضور وزیر تعاون

آغاز طرح ایمن سازی جاده سی سخت-پادنا با حضور وزیر تعاون

یاسوج- با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ طرح ایمن سازی جاده سی سخت-پادنا آغاز شد.

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کد مطلب 6928821

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