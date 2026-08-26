https://mehrnews.com/x3cTPx ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸ کد مطلب 6928821 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸ آغاز طرح ایمن سازی جاده سی سخت-پادنا با حضور وزیر تعاون یاسوج- با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ طرح ایمن سازی جاده سی سخت-پادنا آغاز شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6928821 کپی شد مطالب مرتبط همکاری اتاق تعاون اصفهان با نمایندگان و اتاق تعاون ایران برای اصلاح قانون تعاون تعاون خوزستان سرباز تعاون یار جذب میکند دیدار اعضای فراکسیون تعاون با مسئولان تعاون کشور صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون تبدیل میشود وزارت تعاون ، روزنامه تعاون راه می اندازد برچسبها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سی سخت طرح عمرانی
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