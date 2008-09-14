پنج هزار سبد غذایی بین نیازمندان تفرش و محلات توزیع شد

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: سه هزار و 650 سبد غذایی در شهرستان تفرش و با حدود 12 میلیون تومان اعتبار توزیع شد.

وی اضافه کرد: همچنین 1500 سبد غذایی با 24 میلیون و 500 هزار تومان اعتباردر میان افراد تحت پوشش کمیته امداد شهرستان محلات توزیع شد.

چگینی با اشاره به اینکه 23 درصد جمعیت شهر تفرش در بخش مرکزی زیر پوشش کمیته امداد هستند، تصریح کرد: در حال حاضر 97 یتیم از خدمات کمیته امداد امام (ره) بهره‌مند هستند.

چگنی تصریح کرد: همچنین حامیان ایتام در محلات، در طرح ایتام سال گذشته 27 میلیون تومان اهدا کردند و پیش ‌بینی می‌شود امسال این میزان به بیش از 34 میلیون تومان افزایش یابد.