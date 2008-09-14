در حال بررسی کمیته ائتلافی هستیم/ تداوم روند رسیدن به کاندیدای واحد

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احزاب اصولگرا بعد از مدل 5+6 به دنبال یافتن سازکاری برای ساماندهی در انتخابت دهم ریاست جمهوری هستند گفت : توجه به سند چشم انداز نظام و ارائه و تداوم گفتمان اصولگرائی در تدوین مکانیزم وحدت در شرایط موجود حائز اهمیت است و باید بر مبنای مطالبات مردم و حفظ پرچم عدالت خواهی که شاخصه مهم اصولگرائی است ، روند رسیدن به کاندیدای واحد ادامه پیدا کند .

وی در پاسخ به سوالی در مورد زمان به نتیجه رسیدن طراحی این مدل اظهار داشت : در حال حاضر نمی توان در مورد زمان این مسئله گمانه زنی کرد و مهم این است که همه احزاب اصولگرا به دنبال این هستند که سازکار واحدی را برای رسیدن به وحدت را پیدا کنند .