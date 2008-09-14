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۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

شاکری در گفتگو با مهر :

در حال بررسی کمیته ائتلافی هستیم/ تداوم روند رسیدن به کاندیدای واحد

در حال بررسی کمیته ائتلافی هستیم/ تداوم روند رسیدن به کاندیدای واحد

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رایزنی گروهای اصولگرا برای رسیدن به مدل اجماع اصولگرایان ادامه دارد تصریح کرد : کمیته ائتلافی نیز یکی از مدل های پیشنهادی است که در میان گروهای اصولگرا در حال بررسی است .

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احزاب اصولگرا بعد از مدل 5+6 به دنبال یافتن سازکاری برای ساماندهی در انتخابت دهم ریاست جمهوری هستند گفت :  توجه به سند چشم انداز نظام و ارائه و تداوم گفتمان اصولگرائی در تدوین مکانیزم وحدت  در شرایط موجود حائز اهمیت است و باید بر مبنای مطالبات مردم و حفظ پرچم عدالت خواهی که شاخصه مهم اصولگرائی است ، روند رسیدن به کاندیدای واحد ادامه پیدا کند . 

وی در پاسخ به سوالی در مورد زمان به نتیجه رسیدن طراحی این مدل اظهار داشت : در حال حاضر نمی توان در مورد زمان این مسئله گمانه زنی کرد و مهم این است که همه احزاب اصولگرا به دنبال این هستند  که سازکار واحدی را برای رسیدن به وحدت را پیدا کنند .

کد مطلب 749306

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