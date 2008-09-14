تصویب حذف صفرهای پول ملی در کارگروه تحول اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در در جمع خبرنگاران تدوین لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای ارائه به مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این لایحه پس از تصویب درمجلس شورای اسلامی اجرا خواهد شد .

وی افزود: محورهای مختلف طرح تحول اقتصادی در کارگروه های تخصصی و همچنین کمیسیون ویژه مجلس در دست بررسی است و در برخی بخشها از جمله توزیع کالا و خدمات نیز فعالیتها آغاز شده است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای هدفمندکردن یارانه ها نیازمند لایحه قانونی هستیم، اعلام کرد: کار تدوین این لایحه در دولت انجام شده و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارایه خواهدشد. به بعارت دیگر، اجرای این طرح نیازمند تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی است و اگر در مجلس تصویب شود، در شش ماهه دوم سال جاری اجرا خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بحث حذف سه صفر از پول ملی کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در حال بررسی ابعاد این موضوع هستیم و مطالعات تکمیلی در حال انجام است.

حسینی با اعلام اینکه اصل ایده اصلاح صفر های پول در کارگروه تحول اقتصادی تصویب شده است، خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که بعد از چند دهه تحمل نرخهای مختلف در اقتصاد نیازمند این هستیم که تجدید نظری درخصوص صفرهای پول ملی انجام دهیم.

وی در عین حال افزود: اجرایی کردن این بحث مستلزم مدنظر قرار دادن چند نکته است؛ از جمله اینکه به لحاظ سیاست اقتصادی کار باید چه زمانی انجام شود که شاهد تثبیت نسبی سطح قیمتها در کشور باشیم و از نظر عملیات مالی نیز نیازمند تحقیقات و محاسبات هستیم که آن نیز درحال انجام است.