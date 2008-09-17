به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر که به طور سنتی با استفاده از چکهای رمزدار بانکی یا ایران چک یا حمل فیزیکی اسکناس صورت می گیرد، از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونیکی نیز امکان پذیر شد.

پیاده سازی کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این امکان را فراهم کرد. با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت کننده وجه تکمیل کرده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا صادر می کند.

براساس دستور پرداخت صادره ، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل می شود . بانک گیرنده وجه نیز مبلغ موردنظر را به حساب ذینفع واریز می کند.

به این ترتیب مشتری با یک بار مراجعه به شعبه بانک خود می تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.

در ابتدا مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال از این طریق از یک بانک به بانک دیگر قابل انتقال بودند. لیکن به منظور فراگیر کردن آن ، از تاریخ 1/7/1387 به صورت آزمایشی تمامی شهروندان می توانند برای انتقال تمامی مبالغ اعم از خرد و کلان و بدون هیچ گونه کارمزدی از این خدمت استفاده کنند.

این سامانه از تاریخ 1/7/1387 به طور آزمایشی توسط بانکها مورد بهره برداری قرار می گیرد و در فاصله 20 روز بانکها نسبت به ایجاد آمادگی ، تنظیم نرم افزارها ، آموزش کارکنان و ارائه توضیحات و تبلیغات لازم به مردم اقدام کنند و از 21/7/1387 این خدمات به صورت کامل در بانکها ارائه شود.

هم اکنون با استفاده از این خدمت ، بانکها می توانند هر مبلغی را به هر حسابی در هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل نمایند و دیگر این خدمت منحصر به حساب های موجود در یک بانک نیست. بنابراین یک شخص با داشتن صرفا یک حساب بانکی قادر است هرگونه پرداخت یا دریافت در بانکهای کشور را انجام دهد و دیگر نیاز به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای مختلف وجود ندارد. این امر کمک شایانی به بانکها در زمینه کاهش تعداد حسابهای غیرفعال خواهد کرد.