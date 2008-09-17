گردهمایی ستارگان هالیوود برای سالروز تولد یک نویسنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استارتریبون، در این جشن تولد که دیروز در خانه موریس سنداک برگزار شد ستارگانی چون مریل استریپ، جیمز گاندولفینی، کاترین کینیر و اسپایک جونز کارگردان مطرح سینمای هالیوود شرکت داشتند.

موریس سنداک نویسنده و تصویرسازی که در سال 1963 با خلق داستانی چون "جای چیزهای وحشی" در عرصه ادبیات کودکان حضور پیدا کرد از میانه دهه 50 تا کنون همواره با نگارش و تصویر قصه های جذاب و رمانهای پرفروش محبوب تمامی سنین و رده های سنی بوده و اکثر قصه های او به وسیله کارگردانهای مطرح هالیوود فیلم شده اند.

در سال جاری اسپایک جونز با اقتباس از همان رمان "جای چیزهای وحشی" فیلمی را ساخت که کاترین کینیر و جیمز گاندولفینی در آن بازی کردند و خود سنداک در کنار تام هنکس در گروه تهیه فیلم مشارکت کردند.

این فیلم که در سال 2009 اکران می شود یکی از بختهای فروش تابستانه است و گمان می رود با توجه به فروش خوب کتاب اقبال فیلم هم به همان نسبت باشد.