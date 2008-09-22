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۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

در آغاز سال تحصیلی جدید؛

تقاطع های تهران به برق اضطراری تجهیز شدند

تقاطع های تهران به برق اضطراری تجهیز شدند

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از تجهیز 226 تقاطع پایتخت به ups (برق اضطراری) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس حجت الله بهروز گفت: بر اساس دستورالعمل ستاد مهر رمضان و برای جلوگیری از ترافیک ناشی از قطع برق مقرر بود 200 تقاطع شهر تا مهرماه به ups مجهز شود که خوشبختانه توانستیم 226 تقاطع را به برق اضظراری مجهز کنیم .
 
وی افزود : سایر تقاطع های شهر نیز به مرور به ups مجهز خواهد شد تا مشکلات ناشی از قطع برق کاهش یابد .

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ستاد مهر رمضان همچنین 330 تقاطع به چراغ های هوشمند مجهز شده اند و 315 دوربین جدید نیز در شهر تهران نصب شد.

بهروز در پایان خاطر نشان کرد: بازسازی 520 پایه چراغ ، کنترل دوربین ها ، چراغ های هوشمند و تابلوهای متغیر از دیگر اقداماتی است که اخیرا و در آستانه سال تحصیلی جدید در شهر تهران صورت گرفته است .

کد مطلب 753629

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