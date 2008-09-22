تقاطع های تهران به برق اضطراری تجهیز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس حجت الله بهروز گفت: بر اساس دستورالعمل ستاد مهر رمضان و برای جلوگیری از ترافیک ناشی از قطع برق مقرر بود 200 تقاطع شهر تا مهرماه به ups مجهز شود که خوشبختانه توانستیم 226 تقاطع را به برق اضظراری مجهز کنیم .



وی افزود : سایر تقاطع های شهر نیز به مرور به ups مجهز خواهد شد تا مشکلات ناشی از قطع برق کاهش یابد .

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ستاد مهر رمضان همچنین 330 تقاطع به چراغ های هوشمند مجهز شده اند و 315 دوربین جدید نیز در شهر تهران نصب شد.

بهروز در پایان خاطر نشان کرد: بازسازی 520 پایه چراغ ، کنترل دوربین ها ، چراغ های هوشمند و تابلوهای متغیر از دیگر اقداماتی است که اخیرا و در آستانه سال تحصیلی جدید در شهر تهران صورت گرفته است .