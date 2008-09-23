آلمان خواهان بهره گیری اتحادیه اروپا از ظرفیت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی آخوندزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در چارچوب برنامه های خداحافظی رسمی با مقامات ارشد آلمان، روز سه شنبه 2/7/87 با قائم مقام وزیر امورخارجه آلمان زیلبربرگ دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور ایران و آلمان گفتگو کرد.

آخوندزاده در این دیدار با اشاره به تماس های کاری مقامات ارشد دو کشور، سفر هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان به آلمان و دیدار و گفتگوی وی با اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان تصریح کرد: تحولات بین المللی و منطقه ای وتوقعات دو ملت ایران و آلمان جهت گسترش روند همکاری های دو کشور ایجاب می کند تا ارتباطات کاری و تماس ها و رایزنی های مسئولان ارشد دو کشور با یکدیگر بیش از گذشته تشدید شود.

زیلبربرگ قائم مقام وزیر خارجه آلمان نیز در این گفتگو مذاکرات هفته گذشته متکی وزیر خارجه کشورمان با همتای آلمانی وی در برلین در خصوص موضوعات مختلف از جمله بررسی تحولات منطقه قفقاز را سازنده توصیف و تاکید کرد: دولت آلمان معتقد است اتحادیه اروپا بایستی از پتانسیل های ایرانی بهره گرفته و درپرتو همکاری های جدی و سازنده جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی، مکانیزم های مناسبی را برای حل و فصل صلح آمیز بحران های منطقه ای تنظیم کند.

زیلبربرگ اضافه کرد: دولت آلمان مایل است در قرن بیست و یکم میلادی حضور فعالانه ای را در مناطق پیرامونی اروپا، به ویژه در منطقه خاورمیانه داشته باشد، تردیدی نیست در این منطقه بایستی از قابلیت های ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با نفوذ بیش از گذشته بهره مند شویم.

وی در پایان این گفتگو از تلاش های آخوند زاده سفیر کشورمان در آلمان جهت ارتقاء روابط دو کشور در سالهای اخیر در عرصه های مختلف تقدیر و ابراز امیدواری کرد روند روابط دو کشور در آینده نیز تعمیق یابد.