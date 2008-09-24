فیفا آزمایش قلب را برای بازیکنان فوتبال اجباری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، فیفا برای نخستین بار در رقابت های جام جهانی 2006 از بازیکنان فوتبال آزمایش به عمل آورد. پس از اینکه چهار بازیکن فوتبال فصل گذشته به دلیل عارضه قلبی جان خود را از دست دادند مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال در نظر دارند نسبت به این موضوع اهمیت بیشتری نشان دهند. آزمایش قلب از مردان و زنان و در تمامی رده های سنی به عمل خواهد آمد.

جیری دوراک، رئیس بخش پزشکی فیفا ، گفت: این یک توصیه به فوتبال جهان است. توصیه ای به تمام پزشکانی که با بازیکنان مطرح مشغول به کار هستند.

فصل گذشته چهار بازیکن در لیگ های انگلیس، اسراییل، اسکاتلند و اسپانیا جان خود را به دلیل عارضه نامشخص قلبی از دست دادند. ضمن اینکه دو مورد خطرناک قلبی هم مشاهده شد که از جمله می توان به ناراحتی قلبی لیلیان تورام، ملی پوش فرانسوی، اشاره کرد که این بازیکن را مجبور کرد از فوتبال کناره گیری کند.

اریک میبوم، سخنگوی فدراسیون جهانی قلب، گفت: ما قدردان فیفا هستیم. درحال حاضر ناراحتی های قلبی برای ورزشکاران به یک مساله تبدیل شده است. افراد شاخص ورزشی درحالی که تلویزیون آنها را به تصویر کشیده، می افتند و می میرند.