خوشنویسی نقش مهمی در معرفی ائمه اطهار (ع) داشته است

حسین خیامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با بررسی متون معتبری که میراث کاتبان و خوشنویسان برجسته هستند، می توان به اهمیت هنر خوشنویسی در معرفی فرهنگ و سیره نبوی پی برد.

وی همچنین تصریح کرد: آثار نفیس خوشنویسی موجود در بسیاری از کتابخانه های معتبر ایران و خارج از کشور میراثی گرانبها برای انتقال فرهنگ نبوی و رضوی به نسل های بعدی است.

خالق اثر معروف حدیث "سلسله الذهب" خاطر نشان کرد: نگاه حرفه ای و هنرمندانه خوشنویسی به فرهنگ رضوی را می توان در مجموعه احادیث و روایات منسوب به امام رضا(ع) که به صورت خوشنویسی تدوین شده اند، مشاهده کرد.

خیامی تصریح کرد: روشن است هنر، بیشترین تاثیر را در معرفی موضوعات مختلف از جمله فرهنگ نبوی دارد و اگر در پی گسترش این فرهنگ و معرفی امام رضا(ع) هستیم باید از این ابزار بهترین بهره را ببریم.

وی اظهار داشت: هنر خوشنویسی می تواند در معرفی و شناساندن فرهنگ دینی و رضوی نقش موثرتری را نسبت به شیوه های معمول ایفا کند.

خیامی با اشاره به جشنواره خوشنویسی رضوی اذعان کرد: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ منور رضوی با گستره جهان اسلام برای پنجمین دوره همزمان با دهه کرامت( دهه دوم آبانماه 87) به میزبانی شهر یزد برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره هایی موجب شناسایی خوشنویسان برتر شده و حمایت مسئوولان از آثار تولیدی آنها را به دنبال دارد.

این خوشنویس خراسانی در پایان اظهار امیدواری کرد: جامعه خوشنویسان به این جشنواره معتبر توجه خاصی داشته و به منظور ادای دین خود را نسبت به امام رضا (ع) آثار فاخر و ارزشمندی را تولید و به این جشنواره ارسال نماید.