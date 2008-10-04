تولد اولین بز آزمایشگاهی خارج از رحم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین بز حاصل از بلوغ ازمایشگاهی تخمک و لقاح خارج رحمی که دو قلو بود در اولین ساعات بامداد روز جمعه 12 مهر ماه در پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی با زایمان طبیعی بدنیا آمد.

به دنبال تولید موفقیت آمیز بره حاصل از روش همزمان بلوغ آزمایشگاهی تخمک و لقاح خارجی رحمی (رویانی) و همچنین گوسفند شبیه سازی شده (رویانا) در مهر ماه 1385 پژوهشکده رویان بر آن شد تا در عرصه های فراتر و درعین حال کاربردی تری که دستیابی به تکنولوژی همانند سازی به عنوان پیش زمینه برای آنها محسوب می شود، گام نهد.

یکی از زمینه های بسیار مهم در علم بیوتکنولوژی تولید حیوانات تراریخته یا بیوراکتورها است. بدین معنی که بتوان ملکولهای پروتئینی ارزشمند گونه های دیگر از جمله انسان را در شیر یک دام مثل بز و گاو تولید کرد. این پروژه در طی سه مرحله قابل انجام است: تولید حیوان (IVM-IVF)، حیوان شبیه سازی شده و سرانجام حیوان تراریخته.

این پروژه بزرگ روی گاو و بز شروع شد و پس از موفقیت در تولید گوسفند (IVM-IVF) و شبیه سازی شده، گاو ( IVM-IVF) و اکنون اولین بز حاصل این روش بدنیا آمد. اکنون این بزغاله ها در سلامت کامل بسر می برند.

گام بعدی رسیدن به بز شبیه سازی شده و مرحله آخر تولید بز تراریخته است.

با توجه به توانمندیهای پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی در زمینه های دیگر علم جنین شناسی به ویژه توانایی فریز اسپرم، تخمک و جنین های چند سلولی با کمک این تکنولوژی می توان در دامپروری و همچنین حیات وحش برای حفظ و تکثیر نسل گونه های ارزشمند و همچنین اصلاح نژاد و ایجاد گونه هایی با ویژگیهای وراثتی خاص اقدامات موثری را انجام داد.