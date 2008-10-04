تایوان از گسترش روابط دوجانبه با آمریکا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "تونی وانگ" سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تایوان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: توافقنامه تسلیحاتی اخیر بین آمریکا و تایوان نشاندهنده گسترش اعتماد متقابل بین دو طرف و گرم شدن روابط دوجانبه است.

دفتر ریاست جمهوری تایوان فضای حاکم بر روابط واشنگتن-تایپه را در دولت سابق این کشور بسیار سرد و نامطمئن اعلام کرد.

چین فروش اقدام آمریکا در فروش تسلیحات به تایوان را عاملی برای وخیم شدن روابط بین واشنگتن- پکن توصیف کرده است.

"لیو جیانچائو" سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تصمیم دولت آمریکا برای فروش 5/6 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان می تواند روابط دو طرف را به شدت تضعیف کرده و به آن آسیب زند.

پنتاگون شب گذشته کنگره را در جریان فروش احتمالی سلاح به تایوان به ارزش 5/6 میلیارد دلار قرار داد.

این سلاحها شامل موشکهای رهگیر پیشرفته، بالگردهای مهاجم آپاچی و موشکهای پرتاب از زیردریایی است. که جزئیات آن 330 موشک پاتریوت به ارزش 1/3 میلیارد دلار و 30 بالگرد آپاچی AH-64D به ارزش 5/2 میلیارد دلار است.

آژانس امنیت و همکاری وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که هدف از فروش این سلاحها بهبود سیستم دفاعی تایوان است و تعادل نظامی در منطقه را برهم نخواهد زد.



