آمریکا ۷۵۰ میلیون دلار تسلیحات به تایوان می فروشد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور فروش تسلیحاتی ۷۵۰ میلیون دلاری به دفتر نمایندگی اقتصادی تایوان در آمریکا را تأیید کرده است.

گفته شده این بسته تسلیحاتی شامل حداقل دهها سیستم توپخانه‌ای پیشرفته هویتزر و تعدادی دیگر از تجهیزات نظامی با آخرین تکنولوژی روز است.

وزارت دفاع آمریکا این خبر را با انتشار بیانیه ای اعلام کرد و افزوده است که سیستم‌های توپخانه‌ای هویتزر توانایی تایوان را برای برخورد با تهدیدات کنونی و آتی تقویت خواهد کرد.

قرار است جزئیات این فروش تسلیحاتی به کنگره ارسال شود و در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

واشنگتن که در حال حاضر مقابله با افزایش نفوذ پکن در منطقه را به اولویت استراتژیک خود تبدیل کرده، طی چند سال گذشته بسته‌های تسلیحاتی متنوعی به تایوان فروخته است.

سال گذشته نیز تایوان قرارداد خرید ۶۶ جنگنده از نسل جدید F-۱۶ را با واشنگتن نهایی کرد، هرچند این قراردادها به طور عمده با واکنش منفی چین روبرو شده است.

واشنگتن در سال ۱۹۷۹ میلادی روابط دیپلماتیک خود را با تایپه قطع کرد تا پکن را به رسمیت بشناسد، با این وجود همچنان به عنوان قدرتمندترین متحد این جزیره و اولین تأمین کننده تسلیحات جنگی آن باقی مانده است.

از سوی دیگر چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و بطور مرتب تایپه را تهدید می‌کند که در صورت اعلام استقلال رسمی یا مداخله خارجی‌ها در امور این منطقه، برای کنترل بر این سرزمین از زور استفاده خواهد کرد.