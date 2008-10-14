چندین طرح تلویزیونی در گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد باقر پیشنمازی ظهر امروز در مراسم افتتاح همزمان این طرحها در گناباد گفت: این طرحها شامل افتتاح شبکه قرآن سیما، تقویت قدرت خبر از 200 به دو هزار وات در شهرستان گناباد، افتتاح چهار شبکه تلویزیونی در روستای زبرجان گناباد و بهره برداری از شبکه کابلی شش برنه ای در روستای زو صالح آباد بخش کاخک این شهرستان است.

وی با اشاره به توجه مسئولان به مستضعفین و محرومین در مناطق مختلف استان، راه اندازی تلویزیون کابلی را از روشهای جدید و کم هزینه بر شمرد و افزود: استفاده از این روش سبب ارتقاء آموزشی عمومی و فرهنگ سازی در روستاها و مناطق دور افتاده و کوهستانی می شود.

پیشنمازی از راه اندازی شبکه آموزش برای آموزش دانش آموزان در روستاهای محروم استان و بهره مندی از اساتید مجرب خبر داد.

وی فلسفه راه اندازی شبکه های استانی را توجه عمیق به فرهنگ بومی و محلی در اقصی نقاط کشور و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه اعلام کرد.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی سیاست اصلی رسانه ملی را در حال حاضر توسعه کیفی برنامه ها در فضای رقابتی امروز اعلام نمود که در این راستا پخش کارهای فاخر با رعایت استانداردها از شبکه های استانی در دستور است.

در مراسم افتتاحیه طرحهای تلویزیونی که در روستاهای زو صالح آباد بخش کاخک گناباد انجام شد، مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی طی نشستی با اعضای شورای شهر، امام جمعه، شهردار و دیگر مسئولان شهر گناباد و کاخک پیرامون تعاملات رسانه ای و چگونگی توسعه پوشش شبکه ها بحث و گفتگو به عمل آورد.

همچنین پیشنمازی در دیدار با حجت الاسلام صادقی امام جمعه شهرستان گناباد هدف از سفرهای استانی را تعامل با نهادهای اداری شهرستان ها برای نگهداری تجهیزات و مسائل اعتباری و آشنایی با ظرفیت شهرستان و همکاری با رسانه استانی دانست.

امام جمعه گناباد ضمن تشکر از عنایت به شهرستان گناباد در راه اندازی شبکه های مختلف، افتناح شبکه قرآن را بشارتی برای مردم این شهرستان دانست.

فرماندار شهرستان گناباد نیز با اشاره به رقابت رسانه ای در دنیای امروز، توسعه پوشش شبکه های مختلف را در شهرستان گناباد برای انعکاس ظرفیتهای مختلف علمی، مذهبی و دانشجویی این استان ضروری دانست.

وی از فرهنگ سازی شبکه استانی در زمینه های احیاء فرهنگ کار و تلاش به عنوان ذغدغه امروز جوانان یاد کرد.