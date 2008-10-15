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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

یک مقام نظامی چک :

تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی از تسلیحات هسته ای خطرناکترند

یک مقام نظامی در جمهوری چک اعلام کرد که خطر تسلیحات شیمیایی و کشتار جمعی از خطر تسلیحات هسته ای بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوزف پراکس" معاون رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری چک اعلام کرد که خطر حمله افراطیون و تروریستها به جمهوری چک با استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی بیش از احتمال حملات آنها با استفاده از تسلیحات هسته ای است.

پراکس که در یک کنفرانس مربوط به تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی، رادیویولوژیکی و هسته ای در شهر "لیبرک" در شمال چک سخنرانی می کرد، افزود:" احتمال بروز درگیریهای بسیار در اروپا وجود ندارد، اما ما نباید تلاش های خود را در آموزش متخصصان در حمایت از تهدیدات تسلیحات کشتار جمعی و توسعه تکنولوژیکی کاهش دهیم.

گفتنی است که در این کنفرانس متخصصینی از 16 کشور به ویژه از کشورهای عضو ناتو جحمع شده بودند.

 

کد مطلب 765430

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