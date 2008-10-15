تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی از تسلیحات هسته ای خطرناکترند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوزف پراکس" معاون رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری چک اعلام کرد که خطر حمله افراطیون و تروریستها به جمهوری چک با استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی بیش از احتمال حملات آنها با استفاده از تسلیحات هسته ای است.

پراکس که در یک کنفرانس مربوط به تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی، رادیویولوژیکی و هسته ای در شهر "لیبرک" در شمال چک سخنرانی می کرد، افزود:" احتمال بروز درگیریهای بسیار در اروپا وجود ندارد، اما ما نباید تلاش های خود را در آموزش متخصصان در حمایت از تهدیدات تسلیحات کشتار جمعی و توسعه تکنولوژیکی کاهش دهیم.

گفتنی است که در این کنفرانس متخصصینی از 16 کشور به ویژه از کشورهای عضو ناتو جحمع شده بودند.