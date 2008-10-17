به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنسرت قطعات مشهور "عصیان" برای پیانو، ارکستر سازهای زهی و کوبه‌ای، "نی‌نوا" برای نی و ارکستر زهی و"ترکمن" برای تریوی سه‌تار و ارکستر زهی از ساخته‌های حسین علیزاده و سوییت "کلیدر" برای ارکستر زهی اثر جدید "محمدرضا درویشی" به اجرا درخواهد آمد.

حسین علیزاده قطعه عصیان را در سال 1363 برای هارپ و ارکستر زهی نوشت و در سال 1370 توسط ارکستر سمفونیک استراسبورگ به رهبری ایرج صهبایی ضبط ودر بخشی از کاست آوای مهر منتشر کرد.



دو قطعه نی‌نوا و ترکمن، دیگر بخش‌های رپرتوار کنسرت را تشکیل می‌دهد. این دو اثر برای نی و ارکستر زهی در دستگاه نوا نوشته شده و یکی از خاطره‌انگیزترین قطعات موسیقی برای ایرانیان به حساب می‌آید.

ترکمن اثری است که در سال 1367 برای سه‌تار ساخته و اجرا شده که در آن تکنیک‌ها، صدادهی و رویکرد بدیعی به موسیقی ایرانی ارایه شده است.

حسین علیزاده پس از گذشت بیست سال از تاریخ ضبط، ترکمن را با همکاری هوشیار خیام برای ارکستر زهی و سه‌ سه‌تار تنظیم کرده است.

اولین اجرای جهانی قطعه ارکسترال ترکمن در کنسرت یاد شده رونمایی می‌شود که در این اجرا حسین علیزاده به عنوان نوازنده نیز حضور خواهد داشت.

"کلیدر"اثر درویشی نیزکه براساس رمان کلیدر، مهم‌ترین اثر "محمود دولت‌آبادی" تصنیف شده، با سفارشی از سوی مدیر انتشارات "فرهنگ معاصر" ساخته شده است.

درویشی در توضیح ویژگی‌های این اثر می‌گوید: کلیدر قطعه‌ای است برخاسته از ذهنیت موسیقی ایرانی. این اثر اگرچه براساس یک سفارش تصنیف شده ولی روایت شخص من از داستان تاثیرگذار کلیدر است. بخش عمده‌ای از این سوییت در دستگاه نوا سیر می‌کند و در بخش‌هایی مدگردی‌هایی در مایه‌های دشتی، شور، بیات اصفهان و همایون دارد.

این برنامه به همت مجله موسیقی فرهنگ‌و‌آهنگ و با همکاری انجمن موسیقی ایران برگزار می‌شود،



