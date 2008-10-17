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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

جمشیدی در گفتگو با مهر:

نمی‌خواهم شرایط فعالیت در تلویزیون ایران را از دست بدهم

نمی‌خواهم شرایط فعالیت در تلویزیون ایران را از دست بدهم

مجری باسابقه تلویزیون که برنامه سحرهای ماه رمضان شبکه یک را روی آنتن داشت داشتن پیشنهاد اجرا از امارات متحده عربی و عربستان را تایید اما تاکید کرد نمی‌خواهد شرایط فعالیت در ایران را از دست بدهد.

فرزاد جمشیدی درباره این پیشنهادها به خبرنگار مهر گفت: اوایل تابستان از شبکه‌های فارسی‌زبان فعال در عربستان و امارات پیشنهادهایی برای اجرا داشتم. این شبکه‌ها آنطور که بررسی کردم می‌خواهند برنامه‌هایی با موضوع تاریخ، دین، ادبیات، هنر و باورهای ایرانی بسازند. آنها اجراهای قبلی من را دیده بودند و پیشنهاد دادند مجری برنامه‌هایشان باشم.

وی در ادامه افزود: من هنوز پاسخ مثبت به این پیشنهادها نداده‌ام و در حال بررسی هستم. کار در سیمای جمهوری اسلامی ایران را دوست دارم و در این سال‌ها تجربه‌های زیادی در این عرصه به دست آورده‌ام. دوست ندارم اتفاقی بین من، رسانه ملی و مردم سرزمینم فاصله بیندازد.

جمشیدی ادامه داد: فکر می‌کنم حضور یک مجری ایرانی در شبکه‌های خارجی نشانگر قابلیت و ظرفیت رسانه ملی و نیروهای فعال در آن است. فرهنگ، دین و انقلاب ما نیاز به ابزار تبلیغی گسترده دارد و تلویزیون از بهترین ابزارها است. حضور من در برنامه‌هایی با مخاطب غیر ایرانی می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر شمایل فرهنگ و باورهای ایرانی و اسلامی ما باشد.

این مجری تلویزیون گفت: ماه رمضان امسال مخاطبانی از آمریکا، انگلیس، فرانسه و کشورهای دیگر با برنامه سحر شبکه یک ارتباط برقرار می‌کردند. برای افرادی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند این نوع ارتباط‌ها زیاد اهمیت دارد و نشاندهنده قدرت بالای رسانه است. ما می‌توانیم با پل زدن به جهان امروز و مردم دنیا از حقانیت دین و انقلاب دفاع کنیم.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که ممکن است حضور در شبکه‌های خارجی برایش به وجود بیاورد گفت: احتمال چنین مسائلی وجود دارد. برای همین در تصمیم‌گیری تردید دارم. گستردگی شبکه‌ها، جنس برنامه‌ها و اهداف این شبکه‌ها در انتخابم تعیین‌کننده است. اما نمی‌خواهم شرایط کار در ایران را از دست بدهم.

جمشیدی در پایان گفت: احتمالا آبان‌ماه سفری به این کشورها دارم و شرایط آنها را می‌بینم و بررسی می‌کنم. اگر فضای کار در آنجا فراهم باشد، باید چند سال با این شبکه‌ها همکاری کنم.

کد مطلب 766659

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