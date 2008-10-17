فرزاد جمشیدی درباره این پیشنهادها به خبرنگار مهر گفت: اوایل تابستان از شبکه‌های فارسی‌زبان فعال در عربستان و امارات پیشنهادهایی برای اجرا داشتم. این شبکه‌ها آنطور که بررسی کردم می‌خواهند برنامه‌هایی با موضوع تاریخ، دین، ادبیات، هنر و باورهای ایرانی بسازند. آنها اجراهای قبلی من را دیده بودند و پیشنهاد دادند مجری برنامه‌هایشان باشم.

وی در ادامه افزود: من هنوز پاسخ مثبت به این پیشنهادها نداده‌ام و در حال بررسی هستم. کار در سیمای جمهوری اسلامی ایران را دوست دارم و در این سال‌ها تجربه‌های زیادی در این عرصه به دست آورده‌ام. دوست ندارم اتفاقی بین من، رسانه ملی و مردم سرزمینم فاصله بیندازد.

جمشیدی ادامه داد: فکر می‌کنم حضور یک مجری ایرانی در شبکه‌های خارجی نشانگر قابلیت و ظرفیت رسانه ملی و نیروهای فعال در آن است. فرهنگ، دین و انقلاب ما نیاز به ابزار تبلیغی گسترده دارد و تلویزیون از بهترین ابزارها است. حضور من در برنامه‌هایی با مخاطب غیر ایرانی می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر شمایل فرهنگ و باورهای ایرانی و اسلامی ما باشد.

این مجری تلویزیون گفت: ماه رمضان امسال مخاطبانی از آمریکا، انگلیس، فرانسه و کشورهای دیگر با برنامه سحر شبکه یک ارتباط برقرار می‌کردند. برای افرادی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند این نوع ارتباط‌ها زیاد اهمیت دارد و نشاندهنده قدرت بالای رسانه است. ما می‌توانیم با پل زدن به جهان امروز و مردم دنیا از حقانیت دین و انقلاب دفاع کنیم.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که ممکن است حضور در شبکه‌های خارجی برایش به وجود بیاورد گفت: احتمال چنین مسائلی وجود دارد. برای همین در تصمیم‌گیری تردید دارم. گستردگی شبکه‌ها، جنس برنامه‌ها و اهداف این شبکه‌ها در انتخابم تعیین‌کننده است. اما نمی‌خواهم شرایط کار در ایران را از دست بدهم.

جمشیدی در پایان گفت: احتمالا آبان‌ماه سفری به این کشورها دارم و شرایط آنها را می‌بینم و بررسی می‌کنم. اگر فضای کار در آنجا فراهم باشد، باید چند سال با این شبکه‌ها همکاری کنم.