آیین نامه نحوه ارزیابی نشریات علمی حوزوی تدوین شد

مسعود معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی نشریات علمی حوزوی با هدف ارزیابی نشریات علمی حوزوی در دو قالب نشریات علمی ترویجی و علمی پژوهشی با محوریت مباحث شکلی و محتوایی تدوین شده و آماده ارائه به شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی حوزه علمیه جهت تصویب است.

وی افزود: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزه علمیه قم در صورت تصویب این آیین نامه، نشریات علمی حوزوی در صورت کسب امتیازهای لازم به عنوان نشریات علمی حوزوی از امتیازات مرتبط تصویب شده در قوانین بهره مند خواهند شد.

مدیر واحد ساماندهی نشریات علمی حوزه گفت: امتیاز این نشریات با بررسی سالیانه بازنگری شده و در صورت تداوم کیفیت علمی، تمدید اعتبار خواهند شد.