درخشش کریمی و باقری پیش چشم علی دایی/ فوتبال تحت تاثیر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که قبل از این اعلام کرده بود بازیهای لیگ برتر را به دقت زیر نظر خواهد گرفت تا بهترین ها را به اردوی تیم ملی دعوت کند، امروز به ورزشگاه آزادی آمد و دیدار پرسپولیس و برق را از نزدیک تماشا کرد. او در این دیدار شاهد بازی خوب کریم باقری و گلزنی علی کریمی بود. این دو بازیکن در نیمه اول دو گل برای پرسپولیس به ثمر رساندند.

* با ورود علی دایی به ورزشگاه تعدادی از تماشاگران پرسپولیس علیه وی و در حمایت از علی کریمی شعار دادند اما برخی نیز به تشویق او پرداختند.

* مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به همراه ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ارزیابی عملکرد تیم داوری در ورزشگاه حاضر شده بودند.

* دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس وبرق شیراز به خاطر پخش مستقیم دیدار فینال والیبال نوجوانان آسیا با 15 دقیقه تاخیر آغاز شد.

* اسکوربرد ورزشگاه آزادی دقایقی از والیبال نوجوانان کشورمان که منجر به قهرمانی این تیم شد را برای تماشاگران حاضر در ورزشگاه پخش کرد تا فوتبالی ها به تشویق قهرمانی تیم نوجوانان بپردازند.

* کریم باقری ، علی کریمی و علیرضا نیکبخت واحدی از جمله بازیکنانی بودند که بیش از دیگران مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتند.

* نزدیک به 50 هزار تماشاگر با حضور در ورزشگاه این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.