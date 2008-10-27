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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

پایانه صادراتی در اردبیل تاسیس می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان از تاسیس پایانه صادرات کالاهای تولیدی استان در آینده ای نزدیک در اردبیل خبر داد.

یاور صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایانه صادراتی استان توسط بخش خصوصی اما در قالب هلدینگ و با کمک و مشارکت دولتی و پرداخت تسهیلات بلاعوض تاسیس خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان افزود: راس یک ماه آینده زمین مورد نیاز این پایانه از طریق اراضی منابع طبیعی واقع در جاده آستارا - سه راهی کارخانه سیمان تامین خواهد شد.

وی  با اشاره به ضرورت تاسیس پایانه صادراتی در استان تصریح کرد: تاسیس این پایانه در افزایش صادرات کالاهای تولیدی استان بخصوص محصولات کشاورزی تاثیر گذار خواهد بود.

صفرپور مهمترین هدف این پایانه را توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی استان و به ویژه صادرات کالاهای تولید کنندگان کوچک که هزینه های بسته بندی، بازاریابی و صادرات را نمی توانند تامین کنند، عنوان کرد.

وی همچنین از تاسیس گمرکات شهرستانهای گرمی، نمین و اصلاندوز خبرداد و یاد آور شد: تاسیس این گمرکات در حال حاضر در دست بررسی بوده و با تصویب و اطمینان از صرفه اقتصادی آنها نسبت به تاسیس این گمرکات و بازارچه مرزی در این شهرستانها اقدام خواهد شد.

وی در پایان ابزارهای اقتصادی و صاردارتی استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: هم اکنون تشکل های تولیدی- صادراتی ، اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون ، خانه صنعت ومعدن ، اتحادیه صادر کنندگان و شرکت های مرزنشینان برای توسعه صادرات در استان فعال هستند.

 

کد مطلب 772353

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