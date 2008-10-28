سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بحث ما این نیست که دانشجویان با جریانات سیاسی کشور و طیف های مختلف سیاسی که بیرون از دانشگاه فعال هستند هیچ ارتباطی نداشته باشند زیرا دانشگاه نمی تواند مجرد از جامعه باشد و اتفاقا ارتباط دانشجویان با گروههای سیاسی قانونی خارج دانشگاه کاملا طبیعی است و باید هم وجود داشته باشد. بحث ما این است که گاهی اوقات طراحی هایی از خارج دانشگاه در پشت صحنه انجام می گیرد و برخی افرادی هم که بی خبر از پشت صحنه ماجرا هستند ابزار دست کسانی می شوند که طراحان ماجرا هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاه یک محیط علمی است، گفت: دانشجو باید با بصیرت و بینش باشد و نباید عامل اجرای خواسته های دیگران باشد و گاهی اوقات نیز ناخودآگاه در یک وادی وارد شود که معلوم نیست چقدر می خواهد به نفع کشور باشد بنابراین معتقدیم دانشجویان باید فکر کنند، بیاندیشند، تشکلهایشان فعال باشد و نظرات مختلف را بشنوند.

قائم مقام وزیر علوم افزود: اینکه تأکید می کنیم مباحث در دانشگاهها به صورت یکطرفه مطرخ نشود، مناظره شود، گفتگو شود و میزگرد برگزار شود برای این است که دانشجو فرصت پیدا کند که بررسی کند اما اینکه دانشجو بدون آگاهی و اطلاع بخواهد اهداف دیگران و نظرات آنها را در دانشگاه پیاده کند پذیرفته نیست.

برخی اعتراضات صنفی دانشگاهها بر اساس طراحیهای خارج از دانشگاه است

دکتر حسینی ادامه داد: این مورد که مطرح می کنم یک تحلیل نیست بلکه بر اساس اخبار و اطلاعات است که برخی مسائلی که گاهی اوقات حتی تحت عنوان مسائل صنفی در دانشگاهها پیش می آید بر اساس طراحی ها و برنامه ریزیهای دقیقی است که در خارج دانشگاه صورت گرفته و بعد می بینیم که در دانشگاه اجرا می شود و گزارشهای دقیقی از نشستها و برنامه ریزیهایی که شده بوده موجود است و کاملا حاکی از حساب شده بودن برخی تحرکات است که طی آنها برخی دانشجویان بیش از آنکه آگاهانه رفتار کنند به نفع برخی جریانات کار کردند.

قائم مقام وزیر علوم با بیان اینکه مسئولان آموزش عالی از دانشجویان به تدبر، تعقل و اندیشه دعوت می کنند به مهر گفت: فردی که می خواهد به عرصه سیاست وارد شود باید آگاهی های سیاسی عمیقی داشته باشد. با سطحی نگری و ساده اندیشی و هیجانات و احساسات نمی توان در مورد مسائل سیاسی کشور و جهان اظهار نظر یا موضع گیری کرد.

مدیران با سعه صدر برخی حرکتها و نقدهای دانشجویان را تحمل کنند

وی افزود: شاید برخی حرکتها یا نقدهایی که در دانشگاهها مطرح می شود از نظر برخی مدیران مناسب نباشد اما ما می گوییم که مدیران باید با سعه صدر این موارد را تحمل کنند. نمی خواهیم دانشجو ساکت و آرام بماند بلکه باید نقد کنند ولی گاهی اوقات جوانب مختلف یک مسئله ای روشن نیست اما از سوی برخی گروهها موضع گیریهایی صورت می گیرد که خیلی مناسب نیست.

سید محمد حسینی درباره انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز به مهر گفت: امیدواریم در کشوری که بر پایه دموکراسی و مردمسالاری است دانشگاهها در انتخابات ها پیشتاز باشند و در این عرصه از مردم دعوت کنند. همچنین دانشگاهها در انتخابات دهم ریاست جمهوری محیط فعال داشته باشند و بر محیط جامعه نیز تأثیرگذار باشند تا دیگران نیز نسبت به انتخابات حساس باشند.