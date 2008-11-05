مشهد به عنوان مرکز آموزش متروپلیس انتخاب شد

حمید اصفهانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی در مشهد و نیز پیشنهاد رسمی شهرداری این کلانشهر برای میزبانی مرکز آموزش متروپلیس، این سازمان در اجلاس اخیر خود که در 25 اکتبر در استرالیا برگزار شد به صورت رسمی مشهد را به عنوان دومین مرکز آموزش متروپلیس بعد از شهر مونترال کانادا انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جدید میلادی فعالیت این مرکز در مشهد به طور رسمی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز آموزشی در مشهد سالانه چند کارگروه و کارگاه آموزشی بین المللی برگزار خواهد شد.

اصفهانی زاده تبادل تجربیات میان کلانشهرها، تبدیل شهر مشهد به عنوان یک شهر بین المللی، افزایش توان علمی مدیران، کارشناسان و دست اندر کاران حوزه شهری را از جمله مزایای میزبانی مشهد به عنوان مرکز آموزش متروپلیس برشمرد.

متروپلیس تشکل غیردولتی و بین المللی است که حوزه اصلی فعالیتش مدیریت شهری بوده و در حال حاضر 90 کلان شهر دنیا عضو فعال آن بوده و دارای 31 عضو وابسته است و از ایران نیز شهرهای تهران، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد عضو فعال آن هستند.