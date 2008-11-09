انتخاب همسر یک نگاه روانشناختی فرهنگی است نه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی افروز در این کمیسیون اصلی ترین مانع در مسیر ازدواج بهنگام جوانان کشور را موانع فرهنگی اعلام کرد و اظهار داشت: دانشگاهیان، مدرسان و گروههای مرجع در راستای رفع مشکلات و موانع فرهنگی ازدواج جوانان مسئول هستند. انتخاب همسر یک نگاه مالی نیست و باید زمینه های فرهنگی در این حوزه مهیا شود.

وی گفت: ازدواج راه خوشبختی و آرامش است و هم اکنون در تمام دنیا بر مبنای دلایل عقلی، روانشناسی و دینی هیچ بحثی به عظمت و اهمیت ازدواج نیست چرا که از ابتدای خلقت، خداوند انسانها را زوج آفریده است و زیباترین و محبوب ترین بنا برای پیامبر خدا خانواده است. این بنیان در ایده آل ترین شرایط کانون همسرپروری خواهد بود.

دکتر افروز با تاکید بر وجود موانع فرهنگی در مسیر ازدواجهای خویشاوندی یا ازدواج پسران با دختران کوچکتر از خود افزود: کدام منطق، دین و سنت این موضوع را اعلام کرده است؟ حال آنکه پیامبر اسلام همسری بزرگتر از خود داشت. لازم است باور داشته باشیم که این نگرش باطل است. چه بسا که مطالعات کشور نشان می دهد آنجا که سن زنان از همسرانشان دو سال بیشتر بوده، میزان طلاق کمتر است. سن واقعی انسان برآیند سه مولفه اساسی سن شناسنامه، سن زیستی و سن روانی و عقلانی است. از این رو نمی توان تنها سن شناسنامه ای را ملاک قرار داد.

وی بر تسهیل فرآیند شناخت جوانان در مسیر انتخاب دقیق و آگاهانه و تحقق ازدواج آسان و پایدار تصریح کرد: از منظر روانشناسی دینی هر دختر و پسری که به بلوغ جنسی رسیده، سلامت عقلانی و روانی، تعادل عاطفی و روانی، کفایت شخصیتی و قابلیت مسئولیت پذیری اجتماعی دارند می توانند همسر انتخاب کنند. یک همسر خوب باید کاستیها و عیبهای زوج خود را چون تن پوش بپوشاند، محبت خود را ابراز دارد، همه جاذبه های زیستی، شناختی، روانی خود را تقدیم زوج خود کند و در نتیجه آرامشگر باشد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه به ازای هر هزار دختر، هزار و 18 پسر در کشور وجود دارد، گفت: خانواده کامل با ازدواج زن و مرد شکل می گیرد. در این راستا فرزند آوری و قرار گرفتن زیر یک سقف ملاک نخواهد بود. پیوند زیبای زوجیت نباید با دروغ ایجاد شود از این رو تعیین مهریه های سنگین و خارج از توان مرد مورد انتقاد خواهد بود.