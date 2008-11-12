  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

هوشیار زیباری:

عراق هرگز پایگاهی برای حمله به کشورهای همجوار نخواهد بود

عراق هرگز پایگاهی برای حمله به کشورهای همجوار نخواهد بود

وزیر امور خارجه عراق شب گذشته در دیدار با همتای سوری خود در دمشق اظهار داشت که عراق تحت هیچ شرایطی پایگاهی برای حمله به کشورهای همجوار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در این دیدار تصریح کرد: عراق خواهان این است که کشورهای همسایه را از  توافقنامه امنیتی مطمئن کند.

وی در عین حال تاکید کرد که عراق تحت هیچ شرایطی پایگاهی برای حمله به کشورهای همجوار نخواهد بود.

دو طرف همچنین روابط دوجانبه، راه های تقویت آن در تمامی زمینه ها و تجاوز آمریکا به سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین در این دیدار زیباری ولید المعلم را در جریان آخرین تحولات مذاکرات توافقنامه امنیتی قرار داد.

ولید المعلم نیز تجاوز آمریکا به سوریه را محکوم و از پایبندی دولت عراق به عدم استفاده از اراضی آن برای حمله به کشورهای همسایه قدردانی کرد.

وی در ادامه بر تمایل سوریه به امنیت و ثبات عراق و تداوم آن در راستای حمایت از تلاش های دولت عراق برای پیشبرد روند سیاسی و تحقق منافع ملی این کشور تاکید کرد.

کد مطلب 781734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها