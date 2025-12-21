یلدای مرزی با پاسداران امنیت در نقطه صفر مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، مراسم گرامیداشت بلندترین شب سال، شامگاه یکشنبه با حضور سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه و جمعی از مرزبانان این نیرو در نقطه صفر مرزی خسروی، واقع در شهرستان قصرشیرین، برگزار شد.

حضور فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در کنار مرزبانان در طولانی‌ترین شب سال، یادآور این حقیقت بود که امنیت و آرامش شهرها بر شانه مردان گمنامی استوار است که حتی آئین‌ها و رسم‌های شیرین یلدا را نیز در مسیر انجام مأموریت و حراست از وطن معنا می‌کنند.

در این مراسم، مرزبانان با پهن کردن سفره‌ای ساده، یلدای امسال را در نقطه صفر مرزی ایران و عراق گرامی داشتند؛ سفره‌ای که در بالای آن رحل قرآن کریم، پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و تمثال شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی قرار داشت و حال و هوایی معنوی به مراسم بخشیده بود.

سردار کیاست سپهری در جمع مرزبانان با تبریک شب یلدا به نیروهای مرزبانی و آحاد سربازان و کارکنان وظیفه این نیرو، اظهار کرد: یلدا بهترین فرصت و بهانه برای دورهم بودن است و امشب در کنار نیروهای مرزبانی حضور یافتیم تا از تلاش‌های آنان قدردانی کرده و خداقوتی به این عزیزان بگوییم.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه افزود: امروز به برکت خون پاک شهدا، تدابیر داهیانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اقتدار، آمادگی و حضور همیشگی نیروهای مسلح، امنیت و آرامش پایدار در مرزهای ایران اسلامی از جمله مرزهای غربی استان کرمانشاه حاکم است و این امنیت مرهون چشمان بیدار و تلاش شبانه‌روزی مرزبانان است.