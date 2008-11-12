امضای توافق همکاری هسته ای بین روسیه و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، پوتین روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان مذاکرات با "احمد نظیف" همتای مصری خود در مسکو گفت: ما اسنادی را درخصوص توسعه روابط در زمینه استفاده از انرژی اتمی در اهداف صلح آمیز امضا نمودیم.

وی همچنین خبر داد که کارشناسان شرکت دولتی " روس اتم " برای رایزنی های معین در این رابطه آماده است.

همچنین در این دیدار دو کشور بر همکاری در پروژه های مشترک تاکید کردند.

نظیف به خبرنگاران در این باره گفت :لازم است تا حمایت هایی از پروژه های مشترک بین دو کشور بعمل آید. به عقیده نخست وزیر مصر این پروژها تاثیرات بحران مالی جهانی را در کشورش به حداقل خواهد رساند.