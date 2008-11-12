بیماری جاروک لیموترش غیرقابل کنترل است

دکتر محسن مردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیماری جاروک لیموترش اولین بار در سال 1986 میلادی در کشور عمان مشاهده شد که طی 10 سال بدون اعلام روشی برای مبارزه بیش از 95 درصد درختان لیمو ترش این کشور نابود شدند.

وی افزود: در ایران نیز برای اولین بار در سال 76 در منطقه نیک شهر استان سیستان و بلوچستان علائم جاروک در درختان لیمو ترش پدیدار و به تدریج به مناطق میناب، رودان، بندرعباس و حاجی آباد کشانده شد به طوری که بر اساس آمار رسمی میزان درختانی آلوده طی حدود 10 سال از 57 اصله به 500 هزار اصله افزایش یافت.

مردی خاطرنشان کرد: نکته بحرانی در بیماری جاروک لیمو ترش عدم وجود هرگونه اطلاعات از روش های مهار و کنترل این بیماری در جهان است.

این محقق یادآور شد: در حال حاضر سطح زیر کشت لیمو ترش در کشور حدود 40 هزار هکتار است که از این مقدار حدود 19 هزار هکتار متعلق به استان هرمزگان است و از این مساحت حدود 25 درصد آلوده به بیماری جاروک لیمو ترش است.