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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

نامزدی نوری المالکی برای دریافت جایزه صلح نوبل

نامزدی نوری المالکی برای دریافت جایزه صلح نوبل

دبیرخانه هیئت دولت عراق امروز نوری المالکی نخست وزیر این کشور را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع مسئول در بخش پیگیری و هماهنگی دبیرخانه هیئت دولت عراق در بیانیه ای اعلام کرد: نامزدی نوری المالکی برای دریافت جایزه صلح نوبل 2009 به خاطر نقش وی در برقراری امنیت و صلح در عراق صورت گرفته است.

مالکی در نیمه دوم سال 2006 به سمت نخست وزیری عراق نائل شد. وی توانست با پیگیری سیاست آشتی ملی و سلسله عملیات نظامی علیه شبه نظامیان و افراد مسلح، اوضاع امنیتی این کشور را سامان دهد.

هیات دولت کشورها از جمله نهادهایی هستند که می توانند معرف کسی برای دریافت جایزه صلح نوبل باشند.

کد مطلب 782093

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