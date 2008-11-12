به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع مسئول در بخش پیگیری و هماهنگی دبیرخانه هیئت دولت عراق در بیانیه ای اعلام کرد: نامزدی نوری المالکی برای دریافت جایزه صلح نوبل 2009 به خاطر نقش وی در برقراری امنیت و صلح در عراق صورت گرفته است.

مالکی در نیمه دوم سال 2006 به سمت نخست وزیری عراق نائل شد. وی توانست با پیگیری سیاست آشتی ملی و سلسله عملیات نظامی علیه شبه نظامیان و افراد مسلح، اوضاع امنیتی این کشور را سامان دهد.

هیات دولت کشورها از جمله نهادهایی هستند که می توانند معرف کسی برای دریافت جایزه صلح نوبل باشند.