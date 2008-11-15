دولت نهم به قرآن بی احترامی نکرده و نخواهد کرد / صهیونیسم سنخیتی با ادیان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد برخی مراجع تقلید نسبت به روش حمل قرآن کریم در یکی از همایشهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بیان اظهاراتی در ارتباط با چگونگی ادامه فعالیت رئیس این سازمان با دولت گفت: بحث بی احترامی به قرآن کریم امری نیست که در دولت و یا جزئی از اعضای دولت نسبت به آن کمترین بی توجهی صورت بگیرد.

وی افزود: البته طبیعی است که حساسیتهای عمده جامعه ما نسبت به این مسئله بسیار حائز اهمیت است، ولی دولت نهم دولت اسلامی است و مشروعیت آن نیز از قرآن کریم است. در اینکه دولت هم در این مسئله متهم شود بسیار باید محتاطانه عمل کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از شهرهای کشور ما آیینهای خاص محلی وجود دارد که از زوایای مختلف می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد که برخی از آیینها ممکن است مورد انتقاد اشخاص قرار گیرد.

الهام تصریح کرد : تاکید دولت بر این است که در این مسئله متولیان امور باید با احتیاط کامل عمل کنند. در همه آیینهایی که دارای اینچنین نظراتی می باشد دستگاهها باید دقت بیشتری داشته باشند، ولی با این حال بنده به شما اطمینان می دهم که دولت نهم دولت اسلامی است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره برگزاری کنفرانس ادیان به پیشنهاد عربستان و با حضور رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز گفت: رژیم صهیونیستی هیچ سنخیتی با ادیان ندارد. موضوع یهود موضوعی غیر از صهیونیسیم است چرا که امروز خود یهودیان تحت فشار صهیونیسم آسیب می بینند، نگران هستند و اعلام برائت می کنند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: یهودیان با ادیان دیگر مشترکات فراوانی دارند چرا که همه ادیان به کرامت انسانها احترام می گذارند و در جهت ارتقاء روحیه انسانیت تلاش می کنند که این نگاه، نگاه مشترک همه ادیان است.

الهام تاکید کرد: هر گونه گفتگو بین ادیان با تکیه بر شاخصهای مشترک امری مستحسن است اما جایی که از رژیم صهیونیستی دعوت شود نشان از لوث کردن این موضوع دارد چرا که رژیم صهیونیستی سنخیتی با دین و رویکرد انبیا ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص افزایش واردات برخی کالاها که وابسته به رژیم صهیونیستی است گفت: ورود این کالاها به کشور ممنوع است و کمیته ای خاص در وزارت خارجه با مشارکت دستگاههای مربوطه این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهند و به اندازه کافی نیست بر روی این مسائل حساسیت دارند، اما برخی گزارشات که ممکن است دقیق نباشد شایعاتی را بوجود می آورد البته ما حساسیت دانشجویان را در این زمینه ارزشمند می دانیم و آن را در راستای رویکرد ضد صهیونیستی آنان می شماریم .

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما دراین زمینه با دقت بیشتری عمل خواهیم کرد اما از دانشجویان می خواهم که با این کمیته وزارت خارجه که در این زمینه فعالیت می کند ارتباط بیشتری برقرار کنند و اگر نواقصی در اطلاعاتشان دارند آن را کامل و یا اگر اطلاعات دیگری در این زمینه دارند به این کمیته ونهادهای مربوطه ارائه دهند.

الهام در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مشکلات ترافیک تهران و عدم تصویب بودجه مترو گفت: دولت متولی مستقیم ترافیک نیست این کار وظیفه شهرداری است، اما دولت هم تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه ها و تسهیل در رفت و آمد مردم انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: در موضوع اعتبارات مترو نیز باید بگویم طبق گزارشات وزارت کشور 65 درصد بودجه ای که مجلس تصویب کرده به مترو اختصاص داده شده است. این در حالی است که میانگین بودجه عمران در کشور 57 درصد است که تخصیص اعتبار به مترو نسبت به اعتبار عمرانی کشور بی نظیر است. ضمن اینکه وزارت کشور اعلام کرده است که تا کنون 190 میلیارد تومان برای قطار شهری پرداخت شده است ولی با این حال دولت در حداکثر ظرفیت خود تلاش خواهد کرد تا مشکلات حمل و نقل برطرف شود.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اهانت برخی کشورهای عربی به مسافرین ایرانی در فرودگاههای آن کشورها که مورد سئوال خبرنگار دیگری بود گفت: وزارت خارجه در این جهت پیگیریهای خاص خود را انجام داده است و سخنگوی وزارت خارجه گزارشهای لازم را ارائه کرده است، با این حال مجلس در چارچوب عملکرد نظارتی خود عمل خواهد کرد.

الهام افزود: جمهوری اسلامی ایران عزت خود را در عرصه های بین المللی همیشه حفظ کرده و آن را مهم می شمارد ولی با این حال ارتباط خود را با تمامی کشورها باید حفظ کند.

وی در پایان درباره احتمال تغییر رویکرد آمریکا نیز گفت: متاسفانه سیاستهای مخرب دولت بوش دولتمردان آمریکا را نیز به ستوه آورد به طوری که گروههای فکری آمریکا امروز سلطه جویی آمریکا را نه به نفع خود و نه به نفع جهان می دانند، ما فکر می کنیم که اگر آمریکا تغییر جدی در رویکرد خود بوجود نیاورد روال سابق ادامه خواهد داشت.