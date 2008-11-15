گسترش خدمات صندوق رفاه وزارت بهداشت / افزایش سقف وام تحصیلی

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت قصد دارد تسهیلات خود را توسعه دهد و برای این کار سقف وامهای تحصیلی را افزایش می دهیم.

وی اضافه کرد: مبالغ فعلی وامهای تحصیلی که از سوی صندوق رفاه داشجویان وزارت بهداشت داده می شود کافی نیست و باید افزایش یابد که این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم.

جعفری با اشاره به سایر برنامه هایی که برای توسعه فعالیتهای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درنظر گرفته شده است، گفت: جنس خدماتی که در صندوق ارائه می شود با توجه به نیازهای دانشجویان گسترش می یابد و در همین زمینه قصد داریم لیزینگ رایانه و سایر نیازهای دانشجویان را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تاکید کرد: صندوق رفاه در حال حاضر دارای یک فروشگاه الکترونیکی است که می تواند به عنوان بستر لازم این کار استفاده شود از همین رو و با توجه به وجود این زیرساخت در حال طراحی خدمات لیزینگ هستیم و پس از کارشناسی لازم برای نحوه بازپرداخت تسهیلات لیزینگ این تسهیلات را به دانشجویان اعلام می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: فروشگاه تجارت الکترونیک صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در حال حاضر دارای وسایل کمک آموزشی برای دانشجویان علوم پزشکی است که می توانند آن را به صورت اینترنتی خریداری کنند.