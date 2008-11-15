دانشجوی مازندرانی دانشگاه زاهدان: چاقو نخوردم ، خود زنی کردم!

به گزارش خبرگزاری مهر ، به دنبال انتشار اخباری در این زمینه و ردو بدل شدن یک بلوتوث بین دانشجویان دانشگاه ، تعدادی از دانشجویان دانشگاه زاهدان با برگزاری تجمعی، خواستار بررسی موضوع از سوی مسئولین و تامین امنیت بیشتر دانشگاه شدند. در این میان عده ای از وابستگان به یک تشکل افراطی سیاسی-دانشجویی قصد تحریک دانشجویان را داشتند که خبر سازی های کاذب آنان با هوشیاری دانشجویان و پیگیری های پلیسی بر ملا شد.

دانشجوی مازندارانی چاقو خوردن خود را تکذیب کرد

در عین حال یک مسوول معاونت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: دانشجوی مازندرانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، خبر چاقو خوردن خود را تکذیب کرد.

محمدرضا جهان تیغ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان مطلب اظهار داشت: دوشنبه شب یعنی بیستم آبان ماه سال جاری، ی - ن دانشجوی مازندرانی دانشگاه سیستان وبلوچستان طی تماس با یکی از دوستان خود از چاقو خوردن خود به وسیله افراد ناشناس خبر داد.

وی ادامه داد: این دانشجوی مازندارانی به بیمارستان منتقل شد که به دنبال آن پزشکی قانونی و نیروی انتظامی پس از بررسیهای انجام گرفته از پایین بودن احتمال ضرب و شتم وی خبر دادند.

این کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: به دنبال اظهارات جدید دانشجوی یادشده مبنی بر خودزنی مشخص شد که نتیجه تحقیقات صورت گرفته واقعیت دارد و ضرب و شتمی در کار نبوده است.

جهان تیغ خاطرنشان کرد: ظاهرا دلیل خودزنی این دانشجو ، مواردی از جمله مشکلات خانوادگی و نیز عدم موافقت دانشگاه با انتقال وی به زادگاهش یعنی مازندران بوده است.

همچنین سرهنگ مسعود حیدری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سیستان و بلوچستان طی گفتگویی تاکید کرد: در پی این اتفاق و پس از بررسی های اطلاعاتی و ملاقات حضوری ماموران پلیس اطلاعات امنیت عمومی با دانشجوی مجروح به نام یاسر . ن که در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان زاهدان بستری بود مشخص گردید نامبرده پس از تهیه اسپری بی حس کننده لیدو کائین از داورخانه و یک قبضه چاقو در مراجعت به خوابگاه اقدام به خود زنی نموده است.

وی افزود: این دانشجو پس از اینکه با چاقو اقدام به خود زنی نمود به وسیله تلفن همراه خود با یکی از دوستانش تماس گرفته و عنوان نموده است که 4 نفر ناشناس ملبس به لباس محلی بعد از تهدید به وسیله چاقو و درخواست پول از او وقتی با مقاومت وی مواجه شده اند به او حمله کرده و او را از ناحیه شکم مجروح کرده اند.

وی ادامه داد: این دانشجو اعتراف نمود با توجه به یک مورد نزاع در دانشگاه سیستان و بلوچستان و به علت مشکلات خانوادگی و مخالفت با انتقال وی موضوع را مغتنم شمرده و دست به چنین اقدامی زده است.

وی تصریح نمود: به دنبال اعترافات این دانشجو وقتی دانشجویان متحصن از موضوع خود زنی آگاه شدند این تجمع و تحصن بدون هیچ گونه مورد خاصی به پایان رسید.

تعدادی از رسانه های بیگانه و وابسته با سوء استفاده خبری از اتفاق صورت گرفته، این اتفاق را همچنان ضرب و شتم دانشجوی مازندرانی نشان می دهند. جالب اینکه این دانشجو هیچ سابقه ای در فعالیتهای سیاسی ندارد و اساسا موضوعیتی برای ضرب و شتم وی به انگیزه های سیاسی وجود نداشته است.