اجماع اصلاح طلبان ؛ عبور از خاتمی و کروبی به شرط وحدت بر میر حسین

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر علیرغم رایزنیهای گسترده اصلاح طلبان برای کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم و برگزاری جلسات متعدد برای متقاعد ساختن وی، رئیس دولت اصلاحات همچنان بر این موضوع تاکید دارد که مطمئنا به عنوان کاندیدا از سوی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم حاضر نخواهد شد ولی از تلاش برای رای آوردن چهره مقبول و محبوبی دفاع خواهد کرد!

خاتمی البته بر این موضوع که شرایط حضور وی به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری دهم مهیا نیست تاکید دارد و معتقد است که شرایط مورد درخواست او تا خرداد 88 محقق نخواهد شد ولی در عین حال بر حضور خود به عنوان حامی کاندیدای واحد اصلاح طلبان در انتخابات آینده تاکید ورزیده و بر این باور است که آنان برای پیروزی باید تنها با یک کاندیدای واحد به میدان بیایند.

گزینه اصلحی که خاتمی برای اصلاح طلبان در نظر گرفته است میرحسین موسوی است که به عقیده وی علاوه بر خوشنامی ؛ "هم ظرفیت فوق العاده بالایی در بدنه نظام دارد، هم مورد پسند نخبگان است ، هم از اقبال عمومی برخوردار است و هم توان و تجربه لازم " برای عهده دار شدن مسئولیت مهم ریاست جمهوری اسلامی ایران را داراست. گویا سخنان خاتمی و جلساتی که از چند ماه پیش با میرحسین داشته کارگر افتاده است که بنابر برخی اخبار تکذیب نشده، میرحسین موسوی حدود یک هفته قبل و پس از رایزنیهای خاتمی نامه ای به وی نوشته و اعلام کرده که تنها در صورت عدم کاندیداتوری او به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات خرداد 88 حاضر خواهد شد اما اگر او بیاید از وی حمایت خواهد کرد.

البته از یک زاویه نمی توان چندان نسبت به حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آینده خوش بین بود مگر اینکه شرایط کشور از نظر وی تغییر کرده باشد. در دوره های قبلی انتخابات هم صحبتهایی به خصوص از سوی اصلاح طلبان با او انجام شد و تقریبا میرحسین را نسبت به حضور در انتخابات نهم ریاست جمهوری متقاعد کرده بودند اما در نهایت ارزیابی و جمع بندی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران عدم نامزدی در انتخابات بود. مساله ای که با ارسال نامه ای به رسانه ها از سوی خود وی فیصله یافت.

از سوی دیگر و در سطح احزاب اصلاح طلب، آنان در کارگروه خود ضمن بررسی مدلهای ائتلاف گزینه های دیگری از جمله مهدی کروبی، محمدعلی نجفی و محمدرضا عارف را به عنوان آلترناتیوهای بعد از خاتمی و میرحسین موسوی در نظر گرفته اند. این در حالی است که محمدعلی نجفی رغبت چندانی به کاندیداتوری ندارد و در روزهای اخیر در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرده که قطعا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد.

به گزارش مهر ، اگر میر حسین موسوی و خاتمی به صحنه نیایند، با توجه به ضعیف بودن احتمال کناره گیری کروبی به نفع عارف حتی در صورت انتخاب عارف به عنوان کاندیدای شورای حکمیت، تنها دو گزینه برای اصلاح طلبان باقی می ماند که آنها را وادار می کند که یا با دو کاندیدا یعنی کروبی و عارف در انتخابات آینده حضور یابند و یا اینکه در نهایت اصلاح طلبان به منظور تامین نظر سید محمد خاتمی و انتخاب یک کاندیدای واحد مهدی کروبی را به عنوان گزینه نهایی نامزدی خود در بهمن ماه معرفی کنند و سعی کنند تا با حمایت چهره های برجسته خود از جمله خاتمی زمینه موفقیت کروبی را در انتخابات فراهم کنند.

البته راه سومی هم در کارگروه اصلاح طلبان مطرح شده است، اینکه آنها ضمن جلب نظر برخی اصولگرایان منتقد و طیف سنتی اصولگرایان، زمینه ایجاد دولت وحدت ملی که از سوی علی اکبر ناطق نوری مطرح شده بود (وکرباسچی هم از آن دفاع کرد) را فراهم کنند و در نهایت کاندیدای دولت ائتلافی که مورد تائید اکثر چهره ها و گروههای اصلاح طلب و بخش وسیعی از اصولگرایان است را معرفی کنند.

نهایتا اینکه به نظر می رسد اظهارات کوتاه یک منبع آگاه جناح اصلاح طلب به "مهر" مبنی بر "اجماع اکثر گروهها و چهره های شاخص این طیف سیاسی برای عبور از خاتمی و کروبی به قیمت وحدت روی میر حسین موسوی" با توجه به شرایط سیاسی روز قابل تامل باشد.