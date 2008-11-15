سیستم ویدئو کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رهنما رودپشتی با بیان این مطلب افزود: سیستم ویدئو کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی به زودی و به شکل رسمی و ضمن برقراری ارتباط با مناطق دوازده گانه دانشگاهی افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سال نوآوری و شکوفایی افتتاح این پروژه تحولی در فرآیند های مدیریتی و ارتباط زنده به وجود خواهد آورد و از مهمترین مزایای آن می توان به صرفه جویی در زمان، تسریع فرآیند انجام کار، سهولت در برگزاری جلسات، فراگیری طرح تکریم ارباب رجوع و بهبود نظارت و کنترل مدیریتی اشاره کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: گستردگی قابل ملاحظه دانشگاه آزاد اسلامی ضرورت استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس را بیش از پیش آشکار می کند.

رهنما ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های نوین در بخش های ساختاری و عملکردی مورد توجه دانشگاه آزاد اسلامی است و معاونت پژوهشی دانشگاه وظیفه این مسئولیت را بر عهده دارد.

وی افزود: با عملیاتی شدن سیستم ارتباطی ویدئو کنفرانس می توان زیر ساخت مناسبی را برای توسعه فعالیت های علمی و آموزشی دانشگاه فراهم ساخت.

رهنمای رودپشتی اضافه کرد: جهت یکپارچگی ارتباط و مدیریت کار آمد این سیستم، واحدهای دانشگاهی باید با هماهنگی معاونت پژوهشی و اداره کل فناوری و اطلاعات جهت عملیاتی کردن و استانداردسازی این سیستم اقدام لازم به عمل آورند.