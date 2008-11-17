  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

بهره برداری از 3 واحد فاز دوم پتروشیمی تندگویان تا پایان سال

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی تندگویان با بیان اینکه در حال حاضر فاز اول این مجتمع در مدار تولید قرار دارد، اعلام کرد تا پایان امسال 3 واحد فاز دوم مجتمع پتروشیمی تندگویان به بهره برداری خواهد رسید.

محمد بساق زاده در گفتگو با مهراظهار داشت: مجتمع پتروشیمی تندگویان به عنوان اولین تولیدکننده محصولاتی مانند پت گرید الیاف و بطری تا کنون همه نیازهای داخلی کشور را تامین کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 3 فاز دوم مجتمع پتروشیمی تندگویان تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید که با راه اندازی این واحدها ظرفیت  تولید این مجتمع به 700 هزار تن محصولات میانی و حدود 800 هزار تن محصول گریدهای گوناگون افزایش پیدا می کند.

بساق زاده مجموع تولیدات فاز اول این مجتمع را 750 هزار تن عنوان کرد و افزود : فاز دوم این پروژه 8 واحد دارد که 5 واحد آن هم اکنون در سرویس قرار گرفته است.

 

کد مطلب 783670

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه