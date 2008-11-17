بهره برداری از 3 واحد فاز دوم پتروشیمی تندگویان تا پایان سال

محمد بساق زاده در گفتگو با مهراظهار داشت: مجتمع پتروشیمی تندگویان به عنوان اولین تولیدکننده محصولاتی مانند پت گرید الیاف و بطری تا کنون همه نیازهای داخلی کشور را تامین کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 3 فاز دوم مجتمع پتروشیمی تندگویان تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید که با راه اندازی این واحدها ظرفیت تولید این مجتمع به 700 هزار تن محصولات میانی و حدود 800 هزار تن محصول گریدهای گوناگون افزایش پیدا می کند.

بساق زاده مجموع تولیدات فاز اول این مجتمع را 750 هزار تن عنوان کرد و افزود : فاز دوم این پروژه 8 واحد دارد که 5 واحد آن هم اکنون در سرویس قرار گرفته است.