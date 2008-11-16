شب شعر "تلخندی بر زندگی" در فرهنگسرای خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که به مناسبت هفته کتاب در سالن شماره یک فرهنگسرای خانواده برگزار می‌شود ناصر فیض، سعید بیابانکی و شهرام شکیبا شاعران طنزپرداز به شعرخوانی خواهند پرداخت.

در همین راستا تور بازدید از کتابخانه ملی 27 آبان به طور همزمان توسط کتابخانه گلستان و کتابخانه دکتر شهیدی برگزار می‌شود.

برپایی نمایشگاه کتاب "یار مهربان" با حضور ناشران معتبر و عرضه بیش از 600 عنوان کتاب با تخفیف ویژه در این فرهنگسرا از دیگر برنامه‌های این مرکز به مناسبت هفته کتاب است که تا 3 آذر ماه ادامه دارد.

فرهنگسرای خانواده همچنین با همکاری مراکز زیر مجموعه خود مسابقات کتابشناختی و کتابخوانی را در این هفته برگزار کرده است.



علاقمندان می توانند سئوالات مسابقه کتابشناختی را از کلیه مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت و مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگینامه علامه محمدحسین طباطبایی از خانه فرهنگ و کتابخانه فرزانگان تهیه کنند.