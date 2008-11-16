طرح جامع ساماندهی صنوف در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محسن صادقیان پیش از ظهر امروز در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان از راهاندازی اداره ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری در شهرداری همدان خبر داد و گفت:به منظور ساماندهی دکهها و کیوسکها به منظور زیباسازی نمای شهری و جلوگیری از فعالیت مشاغل آلاینده محیطزیست،مکانیابی استقرار صنایع و مشاغل مزاحم در قالب طرح جامع ساماندهی صنوف انجام خواهد شد.
صادقیان افزود: به منظور انجام پروژههای تحقیقاتی در قالب طرح جامع نیز مدیریت صنوف مزاحم شهری در شهر همدان ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها اداره ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری به منظور ساماندهی بساط گستران، دستفروشان، سد معبرهای وانتی و همچنین سد معبرهای مصالح ساختمانی وظایفی دارند که پس از استقرار این اداره، موضوع پیگیری میشود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه برخی مشاغل نظیر تعمیرکاران، آهن فروشان اطراف خیابانها و سنگتراشان در جهت بهرهبرداری از شهر برای شهروندان مزاحمتهای صوتی، بصری و فیزیکی ایجاد میکنند، تصریح کرد:شناسایی محلهای مناسب در حوزه شهر از طریق اداره صنایع و مشاغل مزاحم شهری از وظایف مدیریت شهری است که پس از بررسی، مکانیابی، پیشنهاد و تصویب طرح آن در مراجع ذیصلاح نسبت به احداث مجتمعهای مورد نیاز اقدام می شود.
صادقیان خاطرنشان کرد: برای اینکه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و بهرهبرداران هر یک در چارچوب حقوق خود بیشترین تسهیلات و دریافت خدمات را داشته باشند، مشاغل مزاحم شهری از داخل معابر و دسترسیهای مرکزی شهر به حاشیه و محلهای تعیین شده منتقل خواهند شد.
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