به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در همایش استاندارد و کیفیت در تهران گفت: موضوع نفت و اقتصاد نفتی در ایران یک موضوع مشخص است و کشوری که تک محصولی باشد با نوسانات قیمت جهانی دچار مشکل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به نوسانات قیمت نفت در هفته های اخیر اظهار داشت: این یک موضوع جدید نیست و ما در دهه های گذشته نیز با نوسانات قیمت نفت مواجه بودیم اما اکنون باید به فکر نجات از اقتصاد تک محصولی باشیم.

وی تصریح کرد: راه نجات از اقتصاد تک محصولی توسعه صادرات غیر نفتی است به نحوی که بتوان نیازهای صنعت ، کشاورزی ، ماشین آلات و ... را از محصولات غیر نفتی تامین کرد.

جهرمی افزود: امسال 60 میلیارد دلار واردات خواهیم داشت که 80 درصد این رقم شامل مواد اولیه برای تولیدات داخل کشور خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: اگرقیمت نفت به نوسانات خود ادامه دهد مجبور می شویم از ذخایر ارزی استفاده کنیم اما تا چه زمانی می توان به همین منوال ادامه داد و دچار مشکل نشد.

وی افزود: ایران در حال توسعه است و روند صعودی را طی می کند پس حفظ اشتغال ، سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد مشاغل ساده مورد نیاز است.

جهرمی همچنین مسئله توجه به استاندارد را مورد نظر قرار داد و گفت: برای حضور در بازارهای بین المللی، استاندارد داخلی کافی نیست و باید با تعامل با کشورهای صنعتی استاندارد داخلی به نحوی ارتقا یابد تا مصرف کنندگان خارجی با اطمینان از محصولات داخلی استفاده کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه طی دو دهه اخیر استاندارد اهمیت یافته است، اظهار داشت: اما این مسئله جای کار بسیاری دارد و از همین جا از اداره استاندارد درخواست می کنم تا از ورود محصولات بی کیفیت کشورهای آسیایی شرقی جلوگیری کند.

وی خاطر نشان کرد: رقابت با توجه به قیمت ارزان کشورهای آسیای شرقی سخت است اما اگر محصولات بی کیفیت وارد نشود می توان به یک رقابت سالم ، باکیفیت در داخل و خارج کشور دست یافت.

جهرمی تاکید کرد: ایران از مزیتهای خوبی از جمله مواد غذایی ، قطعه سازی ، پتروشیمی و ... برخوردار است و برای نجات از تک محصولی بودن باید بهره وری ، رقابت پذیری و کیفیت را بالا ببریم و خوشه سازی در صادرات را هدف قرار دهیم و اینها نیازمند یک مدیریت کارآفرینانه است.