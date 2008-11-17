اوباما امید را در مذاکرات با ایران زنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیمون پرز" که قرار است امروز وارد انگلیس شود در مصاحبه با روزنامه تایمز با بیان این مطلب در ادامه گفت : کینه توزی اسرائیل نسبت به ایران می تواند بسته به جو جدید سیاسی و فاکتورهای اقتصادی بویژه کاهش بهای نفت، روی میز مذاکره قرار بگیرد.

به نوشته تایمز، پرز در حالی این خوشبینی را در برابر ایران دارد که تا کنون هیچ یک از رهبران اسرائیلی چنین اظهاراتی را درباره ایران نداشته اند. اما رئیس رژیم اسرائیل می گوید که او فرصتهای جدیدی را در منطقه می بیند.

پرز در این خصوص همچنین مدعی شد: اگر سیاست متحدی در برابر ایران وجود داشته باشد و قیمت جدیدی ( پائین تر از میزان فعلی ) برای نفت وجود داشته باشد آنگاه ایران به واقعیت فراخور زمان ما خواهد رسید. اگر ایران احساس کند که که یک نیروی سیاسی در پشت تلاشهای موجود برای مذاکره قرار دارد نمی تواند از این قضیه صرف نظر کرده و آنگاه شانس جدیدی در مذاکرات به وجود می آید.

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه بدون اشاره به زرادخانه هسته ای این رژیم که نگرانی اصلی موجود در خاورمیانه از جانب این زرادخانه است ادعا کرد : تا زمانی که ایران سه شرط متوقف کردن توسعه برنامه های موشکی و هسته ای خود، پایان دادن به حمایت از حماس و حزب الله و دست کشیدن از وحشت آفرینی را نپذیرد هیچ پیشرفتی در این باره ممکن نخواهد بود.

به گزارش مهر، پرز در حالی از امکان بروز شانسی جدید در مذاکره با ایران صحبت می کند که مقامات صهیونیستی در چند ماه اخیر تلاش گسترده ای را برای منصرف کردن رئیس جمهور جدید آمریکا از مذاکره با ایران انجام داده اند.

رئیس رژیم صهیونیستی که در تابستان آینده وارد 85 سالگی می شود در ادامه این مصاحبه اعلام کرد که انتظار دارد تا در مدت حیات او میان رژیم صهیونیستی و همسایگان عرب آن صلح برقرار شود.

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه پیش بینی کرد که روزی از ریاض و دمشق دیدن خواهد کرد.