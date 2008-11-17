  1. هنر
برگزیدگان بخش جنبی جشنواره فیلم کوتاه معرفی شدند

برگزیدگان بخش جنبی بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش‌های مختلف شب گذشته در مراسمی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های "تاج خروس" آیدا پناهنده جایزه داوران دانشجویی، "میدان بی‌حصار" مهرداد زاهدیان جایزه بهترین فیلمنامه مستند، "آندوسی" شهرام مکری جایزه بهترین فیلمنامه تجربی و "دریاچه‌ای که بود" پژمان مظاهری‌پور جایزه ویژه جمعیت فیلمنامه‌نویسان و مستند‌سازان را کسب کردند.

جایزه و لوح بهترین فیلم داستانی انجمن نویسندگان و منتقدان به فیلم "باد هر کجا که بخواهد می‌وزد" مرتضی فرشباف و آناهیتا قزوینی‌زاده، جایزه موسسه پژوهش چراغ روشن دهکده به فیلم "آغازی دوباره" ساخته کریم عظیمی و لوح افتخار دانشگاه سوره به علی خسروی برای فیلم "آینه" اهدا شد.

همچنین‌ جایزه بزرگ اکو جشنواره پیتر وای و چهل و نهمین جشنواره فیلم چک‌ به "بومرنگ" داریوش قریب‌زاده و ‌جایزه بهترین تهیه‌کننده از نظر جشنواره رویش به انجمن سینمای جوان برای فیلم "نور مقدس" سعادت سعیدپور اهدا شد.

در بخش ویژه نیز لوح تقدیر و یادبود به طهماسب صلح‌‌جو، رضا سبحانی و محمود یارمحمدلو اهدا شد و در بخش تقدیر از اعضای فعال اتحادیه فیلمسازان کوتاه اسلامی تندیس و یکهزار یورو به مهین ضیاء از پاکستان و عبدالطیف احمدی از افغانستان تعلق گرفت.

