هو جین تائو در کوبا ؛ مانور قدرت رقبای واشنگتن در حیات خلوت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر "هو جین تائو" به کوبا در حالی انجام می شود که کوبا و چین هر دو از جهات مختلفی از رقیبان سرسخت آمریکا محسوب می شوند.

کوبا به عنوان یکی از کشورهای حاضر در آمریکایی لاتین پس از انقلاب خود در اواسط قرن گذشته وارد کش و قوسهای سیاسی با آمریکا شد و واشنگتن در این راه فشارهای زیادی بر هاوانا وارد کرد که از مهمترین آنها می توان به اعمال تحریمهای سنگین علیه کوبا از سوی آمریکا، واقعه خلیج خوکها و توطئه آمریکا برای براندازی حکومت کوبا و دست آخر بحران موشکی کوبا اشاره کرد.

نکته دیگر آنکه، از چند سال قبل کوبا به همراه ونزوئلا، دیگر رقیب آمریکا در آمریکای لاتین، روابط جدیدی را برای خود در حیات خلوت آمریکا تعریف کرده و موج ضد آمریکایی جدیدی را در این منطقه به همراه کشورهایی چون بولیوی و نیکاراگوا تشکیل دادند.

علاوه بر این مسئله روابط خوب کوبا با ایران نیز موجب شده تا واشنگتن در دشمنی خود با هاوانا سرسخت تر شود.

از سوی دیگر چین که هم اکنون تبدیل به یکی از قطبهای اقتصادی جهان شده نیز خود در زمینه های بسیاری با آمریکا اختلاف دارد. در بعد اقتصادی از چندین سال قبل و به دلیل اقدام پکن در پائین نگه داشتن نرخ پول رایج خود در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار، آمریکا به شدت به این اقدام پکن معترض بود و فشارهای زیادی را به چین وارد می کرد تا ارزش یوان را افزایش دهد . اهمیت این مسئله از آن رو بود که به دلیل افزایش حجم صادرات چین به آمریکا و به دلیل ارزش پایئین یوان در برابر دلار، مازاد تجاری چین در برابر آمریکا به سطح بسیار بالایی می رسد.

از دیگر مسائل مورد اختلاف چین و آمریکا می توان به بودجه های نظامی چین اشاره کرد که به شدت موجب نگرانی آمریکا را به وجود آورده و آمریکا به طور متناوب هر از چند گاهی خواستار شفاف سازی چین در برنامه نظامی خود می شود.

علاوه بر این مسائل، مخالفت چین با افزایش و شدت تحریمها ی درخواستی آمریکا علیه ایران و سرمایه گذاریهای چین در بخشهای انرژی ایران موجب شده تا آمریکا نگران روابط خارجی چین با رقیبان و حتی مخالفان واشنگتن باشد.

بر همین اساس گفته می شود جین تائو در سفر به کوبا سطح خرید نیکل و شکر از این کشور را افزایش داده و سطح صادرات کالا از کشورش به هاوانا را نیز توسعه خواهد داد.

اما نکته مهم این سفر آن است که رئیس جمهور چین به کشوری سفر کرده که از مخالفان اصلی آمریکا محسوب می شود و در طی 50 سال گذشته واشنگتن از هیچ کوششی برای تضعیف حکومت کوبا دریغ نکرده و از همین رو گسترش روابط هاوانا-پکن می تواند به نوعی دهن کجی به سیاستهای واشنگتن در قبال کوبا باشد.