۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۳۱

نظری دبیر جشنواره فیلم کوتاه 100 شد

رئیس حوزه هنری با صدور حکمی فاضل نظری را به دبیری ششمین جشنواره سراسری و نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه 100 ثانیه‌ای منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد در حسن بنیانیان آماده است: از آنجا که پرداختن به طرح یک نکته زیبا از معارف اسلامی یا طرح یک مسئله اجتماعی در زمان کوتاه نیازمند شناخت عمیق از معارف الهی و مسائل جامعه است، انتظار دارم زمینه برای کشف چهره‌های تازه از هنرمندان خلاق و متعهد و معرفی آنها به جامعه فراهم شود.

جشنواره فیلم 100 با هدف توجه ویژه به کرامت و ارزش‌های والای انسانی، کشف و پرورش استعدادهای درخشان هنری، گسترش نگاه نو و موجز در تولید آثار تصویری و تشویق جوانان به تولید آثار کوتاه به همت حوزه هنری استان تهران دوم و سوم اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.

