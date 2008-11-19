توسعه دانشگاه های دولتی در غرب مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران این شهرستان افزود: تاکنون برای رشد واحدهای آموزش عالی غیردولتی در این منطقه تلاش های خوبی نشده است.

وی اظهار داشت: احداث واحدهای دانشگاههای دولتی باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا خواسته های مردم برطرف شود.

وی به برخی مشکلات شهرستان چالوس اشاره و اضافه کرد: نبود پایگاه درمانی مجهز در مسیر جاده کندوان و کمبود آب آشامیدنی از مشکلات مهم این شهرستان است.

به گفته راشدی، ترافیک، بهداشت و درمان در بخش کلاردشت از دیگر دغدغه های مردم منطقه است.

امام جمعه چالوس بیان داشت: اجرا و عملیاتی شدن آزادراه تهران شمال بدون در نظر گرفتن ظرفیت های این شهرستان اشتباه بوده است.

وی یادآور شد: به رغم اینکه این شهرستان جزء قطعه 25 آزاد راه تهران شمال محسوب می شود تامین اعتبار و زیرساخت ها را دراین زمینه ضروری است.

شهرستان چالوس، 130 هزار نفر جمعیت دارد.