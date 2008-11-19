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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

توسعه دانشگاه های دولتی در غرب مازندران ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان چالوس گفت: ایجاد و توسعه دانشگاههای دولتی در غرب مازندران، از جمله این شهرستان الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران این شهرستان افزود: تاکنون برای رشد واحدهای آموزش عالی غیردولتی در این منطقه تلاش های خوبی نشده است.

وی اظهار داشت: احداث واحدهای دانشگاههای دولتی باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا خواسته های مردم برطرف شود.

وی به برخی مشکلات شهرستان چالوس اشاره و اضافه کرد: نبود پایگاه درمانی مجهز در مسیر جاده کندوان و کمبود آب آشامیدنی از مشکلات مهم این شهرستان است.

به گفته راشدی، ترافیک، بهداشت و درمان در بخش کلاردشت از دیگر دغدغه های مردم منطقه است.

امام جمعه چالوس بیان داشت: اجرا و عملیاتی شدن آزادراه تهران شمال بدون در نظر گرفتن ظرفیت های این شهرستان اشتباه بوده است.

وی یادآور شد: به رغم اینکه این شهرستان جزء قطعه 25 آزاد راه تهران شمال محسوب می شود تامین اعتبار و زیرساخت ها را دراین زمینه ضروری است.

شهرستان چالوس، 130 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 786035

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