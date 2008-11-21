به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره جایزه ادبی اصفهان که در چهار بخش رمان، مجموعه داستان، تکداستان و داستان فانتزی و کودک برگزار شد، در بخش رمان مرتضی کربلاییلو با رمان "مفیدآقا" و در بخش مجموعه داستان مجید قیصری با "گوساله سرگردان" موفق به دریافت جایزه شدند.
همچنین در بخش داستان فانتزی سیدنوید علیاکبر با داستان "اجازه میدهید برف ببارد"، در بخش کودک و نوجوان میترا کیانبخت با اثر چاپنشده "هنرهای دراماتیک" و در بخش تکداستان آنیتا یارمحمدی با داستان "یکی آن پائین مرا دوست دارد" به عنوان برگزیدگان ششمین دوره جایزه ادبی اصفهان معرفی شدند.
داود غفارزادگان، رضا نجفی و زهرا زواریان در بخش رمان و حسین فتاحی، محمدرضا بایرامی و علیرضا محمودی ایرانمهر در بخش داستان کوتاه داوری ششمین دوره جایزه ادبی اصفهان را بر عهده داشتند.
مراسم اختتامیه جایزه ادبی اصفهان ساعت 18 تا 20 روز پنجشنبه 30 آبانماه در تالار استاد فرشچیان اصفهان برگزار شد.
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