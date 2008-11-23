به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد انجمن بازیگران آمریکا SAG و اتحادیه تهیهکنندگان سینما و تلویزیون AMPTP هر دو نگران تکرار اعتصاب 100 روزه نویسندگان هالیوود هستند که از نوامبر 2007 تا فوریه 2008 طول کشید و بیش از دو میلیارد دلار به صنعت ضرر زد.
به دنبال انقضا قرارداد SAG و تهیهکنندگان هالیوود در 30 ژوئن (10 تیر) امسال، بخش زیادی از هالیوود در برزخ به سر میبرد و تولید تعدادی از پروژهها به تعویق افتاده است. این دو سازمان از آن زمان تاکنون بدون قرارداد جدید با هم همکاری میکنند. مذاکرات میان SAG و AMPTP در ماه ژوئیه متوقف و پس از چند ماه وقفه پنجشنبه پیش از سر گرفته شد.
دور اول مذاکرات میان انجمن بازیگران و اتحادیه تهیهکنندگان سینما و تلویزیون روز شنبه پس از دو جلسه نفسگیر با حضور خوان کارلوس گونزالز میانجی دولت فدرال با شکست مواجه شد. SAG در بیانیهای گفت: نمایندگان استودیوها همچنان بر مفادی تاکید دارند که ما نمیتوانیم به نمایندگی از اعضا خود آن را بپذیریم.
در بخش دیگر این بیانیه آمده: ما اکنون در حمایت از رایگیری برای صدور اجازه اعتصاب یک کمپین آموزشی تمامعیار به راه میاندازیم و اطلاعات لازم را درباره مسائل مهم و اصلی مورد بحث در اختیار آنها میگذاریم.
انجمن بازیگران در ادامه با اشاره به اینکه همچنان خود را درباره پرهیز از اعتصاب متعهد میداند، نوشت: با این حال، ما اکنون بیش از هر زمان دیگر نمیتوانیم به کارفرماهای خود اجازه بدهیم موقعیت کاریمان را آزمایش کنند.
در بیانیه SAG دقیقا به موارد مناقشه اشاره نشده، اما رسانهها گزارش دادهاند یک مانع اصلی تعیین دستمزد عادلانه بازیگران بابت فروش دیویدیها و توزیع فیلمها در رسانههای جدید مانند اینترنت و تلفنهای همراه است.
اگر 75 درصد از 120 هزار عضو SAG رای به اعتصاب بدهند، کمیته مذاکره میتواند در صورت لزوم اعلام اعتصاب کند. این روند میتواند بیش از یک ماه طول بکشد. رایگیری از بازیگران در حالی انجام میشود که دو مراسم مهم گلدن گلوب در ژانویه و اسکار در فوریه در پیش است.
