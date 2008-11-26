تجلیل از پیشکسوتان فوتبال در تورنمنت مددنوعی / روز اول یادبود پروز دهداری

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار افتتاحیه این مسابقات ساعت 11 فردا( پنجشنبه) بین تیم‌های پیشکسوتان راه آهن و رسانه ورزش برگزار می شود. پیش از دیدار افتتاحیه کلیه تیم‌ها با حضور بر سر مزار مرحوم مددنوعی، یاد و خاطره وی را زنده می‌کنند.

براساس تصمیم مسئولان باشگاه راه آهن هر بازی از این مسابقات به نام یکی از پیشکسوتان مرحوم برگزار خواهد شد و از خانواده وی تجلیل به عمل می آید. بازی های فردا به نام مرحوم پرویز دهدار معلم اخلاق فوتبال ایران برگزار خواهد شد. همچنین در هر بازی، از یکی از پیشکسوتان حال حاضر فوتبال تجلیل و قدردانی می شود که در بازی فردا در محمد خاکپور مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و پرسپولیس تجلیل خواهد شد. همچنین مسئولان باشگاه راه آهن در طول این تورنمنت از سردبیران روزنامه های ورزشی و خبرگزاری ها تقدیر خواهند کرد که فردا از اردشیرلارودی تجلیل خواهد شد.

در پایان هر دیدار، بهترین بازیکن از لحاظ فنی و بهترین بازیکن اخلاق توسط کمیته فنی مسابقات انتخاب می شود. باشگاه راه آهن این مسابقات را هرساله با کمک رسانه ها و با هدف تجلیل از پیشکسوتان برگزار می کند.

پیشکسوتان استقلال، پرسپولیس، شاهین، راه آهن، پیام، سایپا، استیل آذین، کیان، اکباتان، پیشکسوتان شهرری، فرخی شهر ری، هما و رسانه ورزش از جمله تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستند.