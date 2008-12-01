نخستین ویژه کنسرت سال رودکی برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین شب اجرای گروه موسیقی "هزار آینه" با آواز علیرضا قربانی که ویژه بزرگداشت این شاعر کهن فارسی در سال رودکی بود باوجود بارانی بودن هوای تهران با استقبال دوستداران موسیقی ایرانی و سر وقت برگزار شد.

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی و گروه همراه خود پس از استقرار ضمن خوش آمد گویی به حاضران گفت : خوشحالم که در شب بارانی و پرترافیک تهران به کنسرت آمدید تا شبی پر خاطره با اجرای گروه موسیقی "هزار آینه" براساس اشعاری از رودکی را با یکدیگر بسازیم.

پس از پایان صحبت های قربانی بخش نخست اجرای گروه موسیقی "هزار آینه" در دستگاه سه گاه با پیش درآمد "سوار" آغاز شد و پس از آن با ساز و آواز،تصنیف "دریغ"،قطعه ضربی "آشیان"،چهارمضراب "سکوت" و تکنوازی نی ادامه پیدا کرد ؛ پایان بخش قسمت نخست این کنسرت تصنیف "جهان فسوس" بود که اجرا شد.

بخش دوم کنسرت گروه موسیقی "هزار آینه" پس از استراحتی کوتاه با تصنیف "کاروان" درستایش شهید بلخی آغاز شد و پس از آن با ساز و آواز،قطعه ضربی "چکاوک و ادامه آواز" و ،چهارمضراب "بیداد"ساخته کوهیار بابائیان، تصنیف "حال سائل"،قطعه یاد و آواز شوشتری ادامه پیدا کرد و همچنین پایان بخش این اجرا تصنیف "راز" بود که با استقبال حاضران در جمع مواجه شد.

لازم به ذکر است حمید رضا زبردست نوازنده "نی"، پیمان عاشقان و کوهیار بابائیان "تار"،بهنام معیریان "عود"،آرمین خاورنژاد "دمام"، حمید قمبری "تنبک" ، سهیل سان احمدی "بم تار"، علی اکبر داداش "رباب"،سهیل مخبری و سعید خاور نژاد "کمانچه "و محمدرضا اصغری "سنتور" از جمله نوزانده های این گروه موسیقی هستند که علیرضا قربانی خواننده را همراهی کردند .

اجرای دوم و آخراین کنسرت امشب 11 آذرماه ساعت 21 در تالار وحدت برگزار می شود.