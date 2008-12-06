کاهش 30 درصدی آبدهی رودخانه های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد ظهر شنبه در جلسه اضطراری کمیته راهبردی تامین و توزیع آب مازندران در ساری افزود: این استان در شرایط نرمال در بخش کشاورزی نیاز به دو هزار و 834 میلیون متر مکعب آب دارد.

وی خاطر نشان کرد: این مقدار باید دو هزار و 272 میلیون متر مکعب آن را از طریق آب سطحی و 562 میلیون متر مکعب ان از طریق آب زیرزمینی تامین کند.

وی افزود: بر اساس بارندگی، طی دو ماهه اول سال آبی 168 میلیمتر بارندگی داشتیم که به دلیل خشکسالی و بارش باران در دشت، روان آب رودخانه های ما در مقایسه با سال قبل یک درصد و در مقایسه با دوره شاخص 40 ساله سی درصد کاهش داشتیم که متاسفانه بیشتر کاهش مربوط به حوزه تجن با 53 درصد کاهش روان آب است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران حجم آبخوان های استان را هشت هزار و 824 میلیون متر مکعب اعلام و یادآور شد: از این حجم هزار و 950 میلیون متر مکعب آن تجدید شونده بوده که به علت شرایط خاص استان 1600 میلیون متر مکعب آن قابل برداشت است.

واحد عنوان کرد: در سال قبل به علت کمبود منابع آب، 211 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از آب زیرزمینی صورت گرفته که با بارندگیهای دو ماهه گذشته 50 درصد آن به میزان 101 میلیون متر مکعب جبران شد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران، آبگیری سدهای استان را 68 میلیون متر مکعب اعلام کرد که این رقم در مقایسه با سال قبل 59 درصد کاهش نشان می دهد و در بخش آببندان ها تاکنون 33 درصد معادل 84 میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

وی تاکید کرد: باید هر چه سریعتر نسبت به آبگیری 90 قطعه آب بندان آبگیری نشده استان اقدام شود.

واحد با اشاره به اثرات بسیار خوب بخش سیلاب در اراضی زراعی استان گفت: این مهم برای اولین بار توسط آب منطقه ای مازندران در استان شروع شده و تاکنون در پنج شهرستان در سطح دو هزار و 150 هکتار از اراضی کشاورزی و دو هزار و 950 هکتار آب بندان انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: در سال آبی جدید ادامه خشکسالی هیدرولوژیکی خدود 30 الی 40 درصد پیش بینی شده و این موضوع در استان نیز به علت وقوع بارش، اضافه برداشت های صورت گرفته در بخش آب زیرزمینی و استفاده از حداکثر ظرفیت سدها و آب بندان ها در سال گذشته قطعا متصور خواهد بود.