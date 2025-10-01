داوودیان: ۲۵۹ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی در مازندران رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران که طی شش ماه اخیر، حدود ۲.۴ میلیارد متر مکعب آب از منابع مختلف شامل سدها، آببندانها، رودخانهها و منابع زیرزمینی برای مصارف کشاورزی در استان توزیع شده است.
داوودیان با اشاره به پایان فصل کشاورزی و سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ گفت: با توجه به بارندگیهای مناسب در نیمه نخست سال آبی، ذخیره آب سدها و آببندانها در استان در سطح مطلوبی قرار داشت و این امر موجب شد که مشکل جدی برای تامین آب بخش کشاورزی ایجاد نشود.
وی افزود: از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور، در مجموع ۲۵۹ میلیون متر مکعب آب از سدهای استان رهاسازی شد که سهم سد شهید رجایی ساری، با ۱۳۶ میلیون متر مکعب، بیشترین میزان را به خود اختصاص داد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران همچنین به برداشت ۲۰۷ میلیون متر مکعب آب از آببندانهای استان برای کشتزارها اشاره کرد و بیان داشت: با وجود کاهش ۲۰ درصدی آورد رودخانهها به دلیل کمبارشیها و افزایش دما، ذخایر موجود در سدها و آببندانها باعث جبران این کاهش شده است.
داوودیان درباره برداشت آب از منابع زیرزمینی گفت: امسال حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب از چاههای کشاورزی برداشت شده که نسبت به سالهای گذشته کمتر است اما همچنان نیازمند توجه ویژه برای کاهش این میزان هستیم.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت منابع آبی در شرایط کمآبی گفت: با توجه به وضعیت مشابه خشکسالی در نیمه نخست سال، باید برنامهریزی دقیق و صرفهجویی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
