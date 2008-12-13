مردمسالاری و اسلامیت ؛ دو رکن جدانشدنی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن و با همکاری مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه دورهام در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور جلب نظر جامعه فرهیختگان و دانشگاهیان بریتانیا به نظام پویا و اندیشه مردم سالاری دینی، در محل این دانشگاه برگزار و طی آن جنبه های مختلف اندیشه مردم سالاری دینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مفهوم مردم سالاری دینی و لوازم و شاخصه ها ی آن ، دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی،قانون اساسی ایران، و مؤلفه های مردم سالاری دینی، نظام انتخاباتی و چگونگی ارتباط قوا در ایران از جمله مباحثی بود که در این همایش به آن پرداخته شد.

دکتر"علی محمد حلمی" رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا گفت: اکنون در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران زمان آن رسیده که اندیشه مردم سالاری دینی که هدیه نظام جمهوری اسلامی ایران به جامعه بشری است، در محیطی علمی و در جمع فرهیختگان دانشگاهی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد .

وی افزود: مردم سالاری و اسلامیت دو رکن جدانشدنی این نظام الهی هستند که تمامی ارزشهای والای انسانی رادربرمی گیرد.



پروفسور"علی پایا" محقق و استاد مدعو دانشگاه وست مینستر انگلستان نیز در مقاله ای با عنوان "دموکراسی لیبرال و دموکراسی مذهبی: همزیستی متقابل یا جمع نقیضین؟"به ذکر تئوری کارل پوپر و جان رالز به تفکیک دانش (علم تجربی) از تکنولوژی پرداخت و تکنولوژی را به مثابه یک ابزار دانست که به خودی خود واجد ارزش خاصی نیست.

"علی پایا" سپس دموکراسی را نوعی تکنولوژی توصیف کرد که انسان برای ایجاد تسهیل در امر اداره جامعه به وجود آورده و می توان از این ابزار یا تکنولوژی براساس تئوری لیبرالیسم و یا نظریات اسلام استفاده کرد.

وی اظهار داشت: در طیف قرائتهای مختلف از اسلام از جمله قرائت بنیادگرا و قرائت سنتی و غیره قرائتی که او آن را خرد انتقادی نامید با دموکراسی و یا حقوق بشر تعارضی ندارد و بر آنها صحه می گذارد.

"پایا"حوزه های علمیه ایران و دانشگاه های کشور را یکی از مراکز مهمی توصیف نمود که هم اکنون نقش مهمی در تولید فکر و اندیشه به عهده دارند.