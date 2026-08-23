فالح الفیاض: ارادت مردم به قائد شهید در تاریخ معاصر بی سابقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مردمی عراق، فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق در مراسمی که با حضور هیئتی به نمایندگی از رهبر ایران برگزار شد، گفت: مایه افتخار و عزت است که امروز در یادبود رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید خامنه‌ای (قدس سره) گرد هم آمدیم.

رئیس سازمان حشد شعبی عراق بیان کرد: قائد شهید، الگویی کم نظیر بود و سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی را تحمل کرد و دلبستگی و ارادت مردم به وی در تاریخ معاصر ما بی‌سابقه است.اینکه در همان آغاز نبردها فرماندهان جان خود را فدا کنند، امری بزرگ و غیرمعمول است. تشییع این قائد در عراق، رویدادی بسیار تکان‌دهنده بود و جایگاه بزرگ این شهید را در سطح بشریت نشان داد و روحیه دفاع از کرامت و مقدسات را بیدار کرد.

الفیاض گفت: این شهید یک امت را ساخت و وجدان جامعه را زنده کرد و نیروهای شر نتوانستند بصیرت و بینش وی را از میان ببرند.برخی افراد صدها میلیارد دلار هزینه کردند تا چهره عراقی‌ها را مخدوش و هویت آنان را تغییر دهند.

وی افزود: ملت عراق، از طریق مرجعیت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی (دام‌ظله) و عشایر گرامی، با برگزاری این تشییع باشکوه، هویت و اصالت خود را به نمایش گذاشت. تشییع این قائد شهید در عراق ثابت کرد که این کشور پذیرای شخصیت‌های بزرگ و برجسته است و مردم آن همچنان به هویت اصیل خود پایبند هستند. عشایر عراق پیش از دیگر نهادها و گروه‌ها، نخستین نقش را در حمایت و برگزاری تشییع این قائد شهید ایفا کردند.

الفیاض خاطرنشان کرد: برای یک رهبر غیرمعمول است که برای فداکاری خود قدم بردارد، اما خداوند به برخی از رهبران ویژگی‌هایی عطا کرده است که آنها را قادر می‌سازد از طریق شهادت خود به پیروزی دست یابند.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق گفت: ما در نیروهای حشد شعبی در مسیر فداکاری و جهاد هستیم . ما در حشد شعبی عهد خود را در مسیر دفاع، فداکاری و پایداری تجدید می‌کنیم.